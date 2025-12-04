Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Planejamento, realizará neste domingo (7) mais uma etapa do concurso público para provimento de 400 vagas imediatas e 100 vagas para cadastro reserva da Guarda Municipal Armada.
Nesta fase, os candidatos participarão da Avaliação de Saúde, etapa obrigatória do processo seletivo. A avaliação acontecerá na Escola Municipalizada Manoel Joaquim Salgueiro, localizada na Rua Tuiuti, 257 – Jardim 25 de Agosto – Centro.
Os candidatos devem comparecer ao local com, no mínimo, 1 hora de antecedência, portando documento oficial de identidade com foto (original). A relação nominal dos convocados, bem como o documento oficial de convocação com todas as orientações, está disponível no link.
A Secretaria Municipal de Administração reforça a importância de que todos os candidatos leiam atentamente o documento e sigam as instruções para garantir o correto andamento da etapa. Para mais informações, os interessados podem acompanhar as atualizações nos canais oficiais da Prefeitura.
