Caxias realiza nova etapa do concurso da Guarda Municipal armadaDivulgação

Publicado 04/12/2025 16:46

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Planejamento, realizará neste domingo (7) mais uma etapa do concurso público para provimento de 400 vagas imediatas e 100 vagas para cadastro reserva da Guarda Municipal Armada.

Nesta fase, os candidatos participarão da Avaliação de Saúde, etapa obrigatória do processo seletivo.

A avaliação acontecerá na Escola Municipalizada Manoel Joaquim Salgueiro, localizada na Rua Tuiuti, 257 – Jardim 25 de Agosto – Centro.