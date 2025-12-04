Caxias disponibiliza vacina da Covid-19 para todos a partir de 12 anos - Divulgação

Publicado 04/12/2025 16:49

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias vai disponibilizar a vacina atualizada contra as variantes XBB 1.5 e JN.1 da Covid-19, para todas as pessoas a partir de 12 anos de idade.

A ampliação da vacinação contra a Covid-19, no município, faz parte da estratégia da SMSDC visando ao aproveitamento dos lotes de vacinas, com validade próxima do vencimento. Para ser imunizado (a) contra as novas variantes, é preciso ter tomado a dose anterior da vacina contra a Covid-19, há, pelo menos, um ano. O imunizante previne contra novas cepas e reduz as chances de internação e de mortalidade pela doença.

É obrigatória a apresentação de documento com foto, CPF e de Caderneta de Vacinação nas unidades abaixo:

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias

Endereço: Rua da República, s/n. – Centro;

* Hospital Municipal Duque / Policlínica

Endereço: Av. Dr. Manoel Lucas, s/n. – Parque Senhor do Bonfim;

* UPH Xerém – UPH Saracuruna – UPH Pilar – UPH Imbariê – UPH Equitativa – UPH Campos Elíseos.