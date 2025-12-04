Caxias realiza 2ª etapa da Conferência Municipal de Meio AmbienteDivulgação
Duque de Caxias - Duque de Caxias realizou a segunda etapa da XIII Conferência Municipal de Meio Ambiente, no auditório central da Universidade Estácio de Sá. O encontro reuniu representantes do governo municipal, da sociedade civil, de instituições acadêmicas e entidades ambientais. Com o tema “Sustentabilidade Ambiental: desafios e transformações”, a Conferência teve como objetivo ampliar o debate sobre gestão ambiental, políticas públicas, mitigação dos riscos climáticos, uso eficiente dos recursos naturais e fortalecimento das ações de educação e de conscientização socioambiental no município, promovendo a participação social, uma gestão ambiental transparente.
A Conferência foi dividida em duas fases. A primeira etapa, concluída em 14 de novembro, teve caráter acadêmico, com palestras de convidados, introdução aos eixos temáticos e preparação para os debates deliberativos. Nessa segunda fase, foram realizados a aprovação do Regimento da Conferência, os debates dos Grupos de Trabalho e conduzida a eleição dos novos representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA), que atuarão no biênio 2026–2028. O processo eleitoral ocorreu durante a plenária final, assegurando a participação democrática dos inscritos e a escolha dos novos conselheiros conforme as normas estabelecidas no regimento.
