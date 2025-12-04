Teatro Raul Cortez, em Caxias, recebe concerto no Dia de Ação de Graças - Divulgação

Publicado 04/12/2025 17:01

Duque de Caxias - O palco aberto do Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias, recebeu o concerto ao ar livre em comemoração ao Dia Mundial de Ação de Graças, celebrado na 4ª quinta-feira do mês de novembro.



A Orquestra do Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME) junto ao Coro Juvenil do Rio de Janeiro apresentaram-se em um cenário iluminado por velas e efeitos de luzes para uma plateia formada, em sua maioria, por estudantes e educadores da rede pública de ensino.

Apresentado pela locutora e palestrante Marcella Bastos, o concerto também teve a participação especial do cantor Sérgio Lopes, interpretando sucessos do mundo gospel, como as canções “O Filho Pródigo”, “Bondade”, “Entre Nós Outra Vez” e “O Lamento de Israel”.



Antes da apresentação começar, a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros, responsável por trazer o evento gratuito ao município, refletiu sobre o significado da data:

“Hoje é dia de agradecer, e nada melhor do que a gente expressar esse agradecimento por meio da música. Trazer para o palco do Teatro Raul Cortez uma orquestra, que tem uma atuação também na Baixada Fluminense, por meio do Instituto Brasileiro de Música e Educação, e trazer Sérgio Lopes, Marcella Bastos e tantos nomes que são referências no campo da música, no campo da locução, para ocupar este palco, de forma voluntária, é uma expressão dessa gratidão; porque nenhum dos artistas que está aqui, cantando nesta noite, está recebendo um cachê. Eles estão, na verdade, se doando”.

Além de Danielle Barros, também estiveram presentes, no evento, a vice-prefeita Aline do Aureo; o deputado federal Aureo Ribeiro e o secretário de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, Aroldo Brito.

O evento foi realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj), com apoio da Prefeitura de Duque de Caxias.



