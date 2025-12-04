Caxias Shopping lança campanha Compre & Ganhe - Divulgação

Publicado 04/12/2025 17:06

Duque de Caxias - Para celebrar o período mais festivo do ano, o Caxias Shopping, administrados pela Allos, inicia uma ação especial de fim de ano com a tradicional campanha Compre & Ganhe, que presenteia os clientes com um Panettone Lindt, referência em qualidade premium.

Entre 5 e 24 de dezembro, ou enquanto durarem os estoques, o empreendimento oferece aos consumidores a oportunidade de garantir o brinde ao cadastrar notas fiscais e atingir o valor mínimo exigido pelas categorias de seus programas de relacionamento.

A mecânica é simples: basta registrar as notas fiscais das compras realizadas no período da campanha diretamente pelo aplicativo do Caxias Shopping.



Após a validação, e conforme o ticket médio da categoria, o cliente garante seu panettone:

Categoria 1: R$ 500 em compras

Categoria 2: R$ 400 em compras

Categoria 3: R$ 300 em compras

O brinde deve ser retirado no ponto oficial da promoção, seguindo disponibilidade de estoque. A ação reforça o compromisso do empreendimento em oferecer experiências diferenciadas e tornar o período natalino ainda mais especial.



A campanha incentiva o público a aproveitar o período de compras com ainda mais vantagens e sabor.

Serviço – Compre & Ganhe Caxias Shopping



Período: 5 a 24 de dezembro ou enquanto durarem os estoques

Brinde: Panettone Lindt

Como participar: cadastrar notas fiscais no app do Caxias Shopping

Local: Rodovia Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias