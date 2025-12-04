Sede da Petrobras, no Rio: com menos investimentos em petróleo, o estado precisa pensar mais nos biocombustíveis - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 04/12/2025 17:10

Duque de Caxias - A Petrobras realizará a assinatura simbólica de três novos projetos socioambientais representando investimentos de mais de R$ 18 milhões na Baixada Fluminense. As iniciativas nas áreas de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Florestas beneficiarão diretamente mais de 1.500 pessoas em sete municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro.

Durante a cerimônia, a companhia também formalizará a doação de cerca de 50 notebooks para três instituições locais de Duque de Caxias: Associação dos Pescadores e Pescadoras de Saracuruna e Região, Associação Beneficente Braços Abertos (Abba) e Associação Open Your Mind. Esta doação faz parte de uma iniciativa mais ampla da Petrobras de doação de notebooks recondicionados, que nesta etapa atenderá, com cerca de 8 mil equipamentos, escolas públicas municipais de oito estados e instituições do terceiro setor que participam dos Comitês Comunitários da companhia. O objetivo é incentivar a inclusão e empoderamento digital das comunidades da área de abrangência das operações da Petrobras. Desde o início da iniciativa, em 2021, mais de 18 mil computadores já foram doados, reforçando o compromisso da companhia com o desenvolvimento social e a democratização do acesso à tecnologia.

O projeto "Conexão Floresta e Clima" promoverá a restauração florestal e criará uma rede de escolas pelo clima em cinco municípios, enquanto o "Caminhos do Recôncavo da Guanabara" capacitará 365 participantes em restauração e conservação de florestas. Já o "Centro de Formação em Economia do Mar" beneficiará cerca de 790 participantes com foco em comunidades tradicionais da pesca artesanal, povos indígenas, quilombolas e agricultores familiares.

O evento também destacará iniciativas já em andamento como o Unicirco, que atende cerca de 800 crianças e jovens através do circo social, e o ViDançar, que transforma vidas através da educação para cidadania e da dança.

SERVIÇO:

Data: 08/12/25 (segunda-feira)

Horário: 9h30 às 11h30

Local: Teatro SESI Caxias (Rua Artur Neiva 100, Duque de Caxias)

