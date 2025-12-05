Teatro Raul Cortez, em Duque de CaxiasDivulgação
O público de fora também vai poder assistir a shows gratuitos. Isso porque o palco aberto do Teatro Raul Cortez, virado para a Praça do Pacificador, vai receber os eventos Natal Iluminado e o Quintal dos Botecos, com apresentações de João Gabriel, Arlindinho, Cacique de Ramos, Swing Simpatia, Bom Gosto, Dudu Nobre e muito mais.
Veja a programação completa de dezembro:
- Davi Sacer e Pastor Cláudio Duarte (Palco Aberto)
Data: 5 de dezembro (sexta-feira)
Horário: 19h
Ingresso: gratuito;
- Orquestra Iluminada (Palco Aberto)
Data: 6 de dezembro (sábado)
Horário: 16h
Ingresso: gratuito;
- Banda do Lele (Palco Aberto)
Data: 6 de dezembro (sábado)
Horário: 18h
Ingresso: gratuito;
- João Gabriel (Palco Aberto)
Data: 6 de dezembro (sábado)
Horário: 20h
Ingresso: gratuito;
- Baile do Zen (Palco Aberto)
Data: 7 de dezembro (domingo)
Horário: 15h
Ingressos: gratuito;
- Vou Pro Sereno (Palco Aberto)
Data: 7 de dezembro (domingo)
Horário: 20h
Ingresso: gratuito;
- Raphael Ghanem em “Se É Que Você Me Entende”
Data: 9 de dezembro (terça-feira)
Horário: 21h30
Ingresso: esgotado;
- Onde a Magia Dança - A História de Tinker Bell
Data: 10 de dezembro (quarta-feira)
Horário: 19h
Ingresso: a partir de R$32,00;
- O Encanto da Disney
Data: 11 de dezembro (quinta-feira)
Horário: 20h
Ingresso: a partir de R$35,00;
- O Incrível Mundo do Circo
Data: 12 de dezembro (sexta-feira)
Horário: 14h
Ingresso: a partir de R$12,50;
- Pagobinho (Palco Aberto)
Data: 12 de dezembro (sexta-feira)
Horário: 21h
Ingresso: gratuito;
- Orquestra IBME (Palco Aberto)
Data: 13 de dezembro (sábado)
Horário: 12h
Ingresso: gratuito;
- Projeto Vidançar
Data: 13 de dezembro (sábado)
Horário: 14h
Ingresso: gratuito;
- Cacique de Ramos (Palco Aberto)
Data: 13 de dezembro (sábado)
Horário: 16h30
Ingresso: gratuito;
- Arlindinho (Palco Aberto)
Data: 13 de dezembro (sábado)
Horário: 21h30
Ingresso: gratuito;
- CDAA Dançando pelo Mundo
Data: 14 de dezembro (domingo)
Horário: 10h
Ingresso: a partir de R$40,00;
- Cesário (Palco Aberto)
Data: 14 de dezembro (domingo)
Horário: 16h
Ingresso: gratuito;
- Swing Simpatia (Palco Aberto)
Data: 14 de dezembro (domingo)
Horário: 20h30;
Ingresso: gratuito.
- Natal Cultural
Data: 15 de dezembro (segunda-feira)
Horário: das 10h às 18h
Ingresso: gratuito;
- KD o Show?!
Data: 16 de dezembro (terça-feira)
Horário: 20h
Ingresso: a partir de R$35,00;
- Quando a Magia Acontece
Data: 17 de dezembro (quarta-feira)
Horário: 19h30
Ingresso: a partir de R$14,00;
- A Noiva Entre a Fé e o Poder
Data: 18 de dezembro (quinta-feira)
Horário: 19h
Ingresso: a partir de R$45,00;
- Bom Gosto (Palco Aberto)
Data: 19 de dezembro (sexta-feira)
Horário: 21h
Ingresso: gratuito;
- Orquestra Trítony (Palco Aberto)
Data: 20 de dezembro (sábado)
Horário: 12h
Ingresso: gratuito;
- Willian Kessley (Palco Aberto)
Data: 20 de dezembro (sábado)
Horário: 16h
Ingresso: gratuito;
- Dudu Nobre (Palco Aberto)
Data: 20 de dezembro (sábado)
Horário: 21h
Ingresso: gratuito;
- Espaço Cultural Arteira
Data: 21 de dezembro (domingo)
Horário: 10h
Ingresso: a partir de R$25,00;
- Samba do Xoxo (Palco Aberto)
Data: 21 de dezembro (domingo)
Horário: 15h
Ingresso: gratuito;
- Molejo (Palco Aberto)
Data: 21 de dezembro (domingo)
Horário: 20h
Ingresso: gratuito;
- Natal da Patrulha Show - Aventuras Caninas
Data: 22 de dezembro (segunda-feira)
Horário: 15h
Ingresso: a partir de R$30,00;
Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro e do Sympla, pelos endereços: https://linktr.ee/teatroraulcortez_ e https://www.sympla.com.br/teatromraulcortez.
