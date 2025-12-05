vereadores de Caxias se manifestam sobre avanços no município - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 05/12/2025 20:55 | Atualizado 05/12/2025 20:57

Duque de Caxias - A saúde no município de Duque de Caxias foi um dos assuntos abordados pelos vereadores na sessão plenária da Câmara Municipal. Eles citaram os avanços e os desafios do setor, que é considerado referência para todo o estado.



E, com o objetivo de ampliar os atendimentos na saúde, a vereadora Delza de Oliveira (MDB) ressaltou sua indicação.

“É para uma Clínica da Família dentro do Hospital Duque. Todos sabemos que ter Clínicas das Famílias nos bairros não vai sobrecarregar os grandes hospitais, porque é uma atenção primária”.



Em seguida, os vereadores Anderson Lopes (MDB), Delza de Oliveira e Beto Gabriel (SD) alertaram para a saúde mental dos servidores municipais, policiais e da sociedade como um todo. A discussão iniciada há algumas semanas pelo parlamentar Dr. Maurício (PRD) tem se fortalecido na Casa Legislativa.

“Aos profissionais da segurança pública, professores, servidores públicos, temos que dar mais atenção ainda porque eles estão na ponta da lança”.



Infraestrutura



A canalização do Canal Caboclo e seu benefício aos moradores da região foi comentada pelo vereador Catiti (PDT) que, segundo ele, era um sonho de mais de 60 anos da população do Engenho do Porto, Parque Lafaiete e Centro. Catiti mostrou satisfação em ver as suas indicações saindo do papel e transformando a vida dos moradores de Duque de Caxias, assim como todo o empenho da Câmara Municipal.

“O povo tem pressa, o político tem presa, mas precisamos respeitar o tempo”, apontou ele.



O vereador Vitinho Grandão (PL) reiterou a fala de Catiti.

“Se hoje tem um governo forte é porque temos uma Câmara forte, votando projetos importantes, fazendo indicação e dando governabilidade ao prefeito que, mesmo com menos de meio bilhão na receita, é o governo que mais entregou na história de Duque de Caxias”.



Concordando com Vitinho Grandão, o vereador Marquinho Oi (União) apontou para o grande número de realizações no município.

“Nunca vi tanta entrega para a população, como agora. Isso é gratificante! Nossa Casa junto ao governo está fazendo um trabalho com muita responsabilidade, respeitando o voto que foi dado a cada um de nós”.



Programação natalina



A programação natalina que será inaugurada nesta sexta-feira (5), no Centro, também esteve presente nos discursos dos vereadores. O vereador Catiti destacou o momento para a cidade. O líder de governo, vereador Eduardo Moreira (MDB), após passar a agenda de inaugurações da prefeitura no final de semana, também enalteceu as celebrações do Natal no município.