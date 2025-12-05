vereadores de Caxias se manifestam sobre avanços no municípioArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
E, com o objetivo de ampliar os atendimentos na saúde, a vereadora Delza de Oliveira (MDB) ressaltou sua indicação.
Em seguida, os vereadores Anderson Lopes (MDB), Delza de Oliveira e Beto Gabriel (SD) alertaram para a saúde mental dos servidores municipais, policiais e da sociedade como um todo. A discussão iniciada há algumas semanas pelo parlamentar Dr. Maurício (PRD) tem se fortalecido na Casa Legislativa.
Infraestrutura
A canalização do Canal Caboclo e seu benefício aos moradores da região foi comentada pelo vereador Catiti (PDT) que, segundo ele, era um sonho de mais de 60 anos da população do Engenho do Porto, Parque Lafaiete e Centro. Catiti mostrou satisfação em ver as suas indicações saindo do papel e transformando a vida dos moradores de Duque de Caxias, assim como todo o empenho da Câmara Municipal.
O vereador Vitinho Grandão (PL) reiterou a fala de Catiti.
Concordando com Vitinho Grandão, o vereador Marquinho Oi (União) apontou para o grande número de realizações no município.
Programação natalina
A programação natalina que será inaugurada nesta sexta-feira (5), no Centro, também esteve presente nos discursos dos vereadores. O vereador Catiti destacou o momento para a cidade. O líder de governo, vereador Eduardo Moreira (MDB), após passar a agenda de inaugurações da prefeitura no final de semana, também enalteceu as celebrações do Natal no município.
