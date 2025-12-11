João Gomes e Roberto Carlos - Reprodução do Instagram

João Gomes e Roberto CarlosReprodução do Instagram

Publicado 11/12/2025 10:43 | Atualizado 11/12/2025 10:44

Duque de Caxias - O município da Baixada Fluminense será palco de um show gratuito do cantor Roberto Carlos no próximo dia 28. O Rei vai se apresentar durante a primeira edição do Caxias Festival, que vai acontecer no último fim de semana do ano, entre os dias 26 e 28, na Nova Arena da Baixada.

Roberto Carlos encerrará o evento, no dia 28 de dezembro, a partir das 21h. O show do Rei em Caxias será nos moldes da turnê "Eu ofereço flores", que, desde abril do ano passado, viaja o Brasil e o mundo reunindo grandes sucessos do cantor, como "Emoções", "Jesus Cristo", "Cavalgada" e "Esse cara sou eu".

O festival terá ainda outros dois grandes nomes da música nacional entre as atrações: Zeca Pagodinho e João Gomes.

O primeiro dia do Caxias Festival terá como atração principal o cantor João Gomes, fenômeno do forró e do piseiro. MC Cabelinho e Jotta R também se apresentam em 26 de dezembro. No dia 27, quem vai fazer a alegria do público é o cantor Zeca Pagodinho, que tem uma forte ligação com Xerém, distrito de Caxias, onde o sambista tem um sítio e mantém um projeto social. A programação do evento conta também com rodas de samba, além de gastronomia.

A previsão é que os portões da Nova Arena da Baixada abram às 16h na sexta-feira (dia 26) e às 10h no sábado (dia 27) e no domingo (dia 28). O espaço fica no Km 104 da Rodovia Washington Luís, no bairro Santa Cruz da Serra, em Caxias. Apesar de a entrada ser gratuita, haverá venda de ingressos para o camarote a partir de hoje (dia 10), ao meio-dia, pelo site ingresse.com.

O Caxias Festival será realizado pela Marfim Produção, terá patrocínio do Shopping da Multidão, da RedeBr Internet, da Gênesis Benefícios e da Cerveja Therezópolis e contará com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, do Governo do Rio e do Matiz Hotel.