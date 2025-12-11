Programa Autonomia e Renda Petrobras: inscrições abertas em Caxias - Divulgação

Publicado 11/12/2025 21:12

Duque de Caxias - O Programa Autonomia e Renda Petrobras, realizado em parceria com o SENAI e o SESI de sete estados brasileiros, está com inscrições abertas, até 19/12, para 2.100 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional que atendem a demandas do setor de Óleo e Gás.



O objetivo do programa é qualificar profissionalmente e ampliar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, migrantes e refugiados e PCDs também são públicos prioritários do programa, que prevê a concessão de bolsas-auxílio de R$ 660 mensais aos participantes. Mulheres com filhos de até 11 anos de idade completos recebem bolsa com valor de R$ 858.



Além da formação profissional, o Programa Autonomia e Renda Petrobras conta com uma carga horária voltada para oficinas de Desenvolvimento Humano (DH), uma metodologia da Firjan SESI, que tem como finalidade fortalecer as competências sociais nos participantes, elevando seu potencial de empregabilidade.



“Com esse edital estamos ofertando mais de 2 mil vagas para cursos de qualificação profissional. São novas oportunidades para quem precisa se qualificar e quer mudar de carreira ou ingressar no mercado de trabalho. Esse retorno para a sociedade e para indústria como um todo é o grande motivador do Programa Autonomia e Renda Petrobras”, afirma a gerente de Projetos Sociais da Petrobras, Marcela Levigard.



A fala de Marcela é reforçada por José Maria Rangel, gerente executivo de Responsabilidade Social da Petrobras.

“Desde a sua criação, em junho do ano passado, o Programa Autonomia e Renda Petrobras já ofertou mais de oito mil vagas nos sete estados em que atua. A parceria com o SENAI amplia nosso alcance e nos aproxima ainda mais do nosso objetivo que é aumentar as chances de empregabilidade das pessoas que moram próximas às nossas operações”, explica.



Vagas no Rio de Janeiro



Em Duque de Caxias, serão oferecidas 140 vagas (Auxiliar de Manutenção Predial, Caldeireiro e Montador de Andaime, Formas e Escoramento).



Alexandre dos Reis, diretor executivo da Firjan SENAI SESI, aponta a relevância do Autonomia e Renda para a profissionalização de pessoas, de diferentes faixas etárias, que, muitas vezes, estão sem perspectiva no mercado de trabalho.

“Após um ano de parceria com a Petrobras, percebemos a relevância deste programa com a oferta de cursos técnicos e de qualificação profissional, que são mais curtos e que atendem, muitas vezes, os próprios trabalhadores da Indústria que buscam se aperfeiçoar.”



Sobre o Programa Autonomia e Renda Petrobras



O Autonomia e Renda Petrobras foi lançado em julho de 2024, realizado em parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), a Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul), com Firjan SENAI SESI (RJ) e o SENAI e SESI dos estados de SP, ES, MG, RS, PR e PE. Na totalidade do programa, são oferecidos 34 cursos de qualificação em nível técnico e profissionalizante em 42 municípios de sete estados brasileiros. O programa recebeu o investimento total de mais de R$ 370 milhões.