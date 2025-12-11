Programa Autonomia e Renda Petrobras: inscrições abertas em CaxiasDivulgação
O objetivo do programa é qualificar profissionalmente e ampliar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, migrantes e refugiados e PCDs também são públicos prioritários do programa, que prevê a concessão de bolsas-auxílio de R$ 660 mensais aos participantes. Mulheres com filhos de até 11 anos de idade completos recebem bolsa com valor de R$ 858.
Além da formação profissional, o Programa Autonomia e Renda Petrobras conta com uma carga horária voltada para oficinas de Desenvolvimento Humano (DH), uma metodologia da Firjan SESI, que tem como finalidade fortalecer as competências sociais nos participantes, elevando seu potencial de empregabilidade.
“Com esse edital estamos ofertando mais de 2 mil vagas para cursos de qualificação profissional. São novas oportunidades para quem precisa se qualificar e quer mudar de carreira ou ingressar no mercado de trabalho. Esse retorno para a sociedade e para indústria como um todo é o grande motivador do Programa Autonomia e Renda Petrobras”, afirma a gerente de Projetos Sociais da Petrobras, Marcela Levigard.
A fala de Marcela é reforçada por José Maria Rangel, gerente executivo de Responsabilidade Social da Petrobras.
Vagas no Rio de Janeiro
Alexandre dos Reis, diretor executivo da Firjan SENAI SESI, aponta a relevância do Autonomia e Renda para a profissionalização de pessoas, de diferentes faixas etárias, que, muitas vezes, estão sem perspectiva no mercado de trabalho.
Sobre o Programa Autonomia e Renda Petrobras
O Autonomia e Renda Petrobras foi lançado em julho de 2024, realizado em parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), a Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul), com Firjan SENAI SESI (RJ) e o SENAI e SESI dos estados de SP, ES, MG, RS, PR e PE. Na totalidade do programa, são oferecidos 34 cursos de qualificação em nível técnico e profissionalizante em 42 municípios de sete estados brasileiros. O programa recebeu o investimento total de mais de R$ 370 milhões.
