Vereadores de Caxias apresentam demandas à prefeitura
Entre as demandas, estão a adoção de medidas necessárias para que a UBS Nair Borges Fernandes, no bairro Figueira, passe a funcionar como Clínica da Família; implantação de cobertura para abrigar os policiais militares e/ou outros agentes de segurança pública na praça do antigo parque, no bairro Parque Lafaiete; saneamento básico na Rua São Francisco, no bairro Vila Fraternidade; fiscalização, manutenção e adequação nas rampas de acesso na Praça da Bandeira, na Vila São Luiz.
Os vereadores ainda solicitaram mutirões de limpeza, trocas de manilhas, limpeza de canal no Parque Cristóvão, melhorias na iluminação pública, reforma de praça, asfalto, instalação de eco barreiras nos rios, córregos, canais e valões do município.
Quanto à segurança, foram solicitadas a retirada do chafariz do calçadão, no Centro, para viabilizar a implantação de um Módulo Integrado de Segurança no local, e outro no bairro Dr. Laureano.
Manifestações
O vereador Beto Gabriel (SD) comentou sobre a reinauguração do Posto de Saúde Animal, na Vila São Luiz, que acontece nesta quarta-feira (10), às 19h, e a implantação do Tarifa Zero no bairro Chacrinha.
Complementando o seu discurso, os vereadores Anderson Lopes (MDB) e Catiti (PDT) reforçaram o empenho da Casa Legislativa e do Executivo. Líder de governo, vereador Eduardo Moreira (MDB) anunciou a agenda dos próximos eventos da prefeitura e destacou as ações do governo municipal em relação ao lazer da população.
Os shows de final de ano que ocorrerão na Arena da Baixada, em Santa Cruz da Serra, nos dias 26, 27 e 28 de dezembro, também foram citados por ele.
O vereador Vitinho Grandão (PL) se manifestou, apontando a seriedade da prefeitura e as críticas, segundo ele, sem fundamentos, que podem gera problemas judiciais:
