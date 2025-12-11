Vereadores de Caxias apresentam demandas à prefeitura - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores de Caxias apresentam demandas à prefeituraArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 11/12/2025 21:18

Duque de Caxias - Na sessão plenária de 10/12 da Câmara de Duque de Caxias, a vereadora Delza de Oliveira (MDB), secretariando os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura dos projetos de decretos legislativos e de resoluções concedendo honrarias e das indicações dos vereadores solicitando obras e serviços no município.



Entre as demandas, estão a adoção de medidas necessárias para que a UBS Nair Borges Fernandes, no bairro Figueira, passe a funcionar como Clínica da Família; implantação de cobertura para abrigar os policiais militares e/ou outros agentes de segurança pública na praça do antigo parque, no bairro Parque Lafaiete; saneamento básico na Rua São Francisco, no bairro Vila Fraternidade; fiscalização, manutenção e adequação nas rampas de acesso na Praça da Bandeira, na Vila São Luiz.



Os vereadores ainda solicitaram mutirões de limpeza, trocas de manilhas, limpeza de canal no Parque Cristóvão, melhorias na iluminação pública, reforma de praça, asfalto, instalação de eco barreiras nos rios, córregos, canais e valões do município.



Quanto à segurança, foram solicitadas a retirada do chafariz do calçadão, no Centro, para viabilizar a implantação de um Módulo Integrado de Segurança no local, e outro no bairro Dr. Laureano.



Manifestações



O vereador Beto Gabriel (SD) comentou sobre a reinauguração do Posto de Saúde Animal, na Vila São Luiz, que acontece nesta quarta-feira (10), às 19h, e a implantação do Tarifa Zero no bairro Chacrinha.

“Vai passar pela 14 de Julho, Santa Lúcia, Santa Tereza, Guanabara, Curva do S, com o ponto final do Hospital Infantil. A população estava sofrendo muito com a empresa União”, declarou ele.



Complementando o seu discurso, os vereadores Anderson Lopes (MDB) e Catiti (PDT) reforçaram o empenho da Casa Legislativa e do Executivo. Líder de governo, vereador Eduardo Moreira (MDB) anunciou a agenda dos próximos eventos da prefeitura e destacou as ações do governo municipal em relação ao lazer da população.



Os shows de final de ano que ocorrerão na Arena da Baixada, em Santa Cruz da Serra, nos dias 26, 27 e 28 de dezembro, também foram citados por ele.

“E, mais uma vez, a prefeitura vai promover este evento sem gastar um real dos cofres públicos. Ela está trazendo o Rei Roberto Carlos para fazer um show, em Duque de Caxias, totalmente de graça”.



O vereador Vitinho Grandão (PL) se manifestou, apontando a seriedade da prefeitura e as críticas, segundo ele, sem fundamentos, que podem gera problemas judiciais:

“quem fala demais, se atrapalha e vai ter que gastar dinheiro com advogado. Roberto Carlos nunca recebeu um real de dinheiro público para cantar e não vai ser diferente em Duque de Caxias”.