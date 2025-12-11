Caxias Shopping divulga horário especial de funcionamento no fim de anoDivulgação
De 12 a 23/12 – Todos os dias
• Todas as operações: 10h às 23h
Dia 24/12 (quarta-feira – Véspera de Natal)
• Todas as operações: 10h às 18h
Dia 25/12 (quinta-feira – Natal)
• Lojas e quiosques: FECHADOS
• Alimentação e lazer: 12h às 22h
De 26 a 30/12 – Horário normal
• Lojas e quiosques: 10h às 22h
• Alimentação e lazer: 10h às 23h
Dia 31/12 (quarta-feira – Véspera de Ano Novo)
• Todas as operações: 10h às 16h
Dia 01/01 (quinta-feira – Ano Novo)
• Lojas e quiosques: FECHADOS
• Alimentação e lazer: 12h às 22h
O empreendimento reforça que, durante todo o período, o público poderá desfrutar de opções de compras, lazer e gastronomia, além da decoração e atrações especiais de fim de ano.
