Caxias Shopping divulga horário especial de funcionamento no fim de anoDivulgação

Publicado 11/12/2025 21:23

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, administrado pela Allos, funcionará em horário especial durante o mês de dezembro, oferecendo mais comodidade aos clientes que desejam antecipar compras, aproveitar as atrações de Natal e curtir a programação de lazer. Confira a agenda completa:



De 12 a 23/12 – Todos os dias

• Todas as operações: 10h às 23h



Dia 24/12 (quarta-feira – Véspera de Natal)

• Todas as operações: 10h às 18h



Dia 25/12 (quinta-feira – Natal)

• Lojas e quiosques: FECHADOS

• Alimentação e lazer: 12h às 22h



De 26 a 30/12 – Horário normal

• Lojas e quiosques: 10h às 22h

• Alimentação e lazer: 10h às 23h



Dia 31/12 (quarta-feira – Véspera de Ano Novo)

• Todas as operações: 10h às 16h



Dia 01/01 (quinta-feira – Ano Novo)

• Lojas e quiosques: FECHADOS

• Alimentação e lazer: 12h às 22h



O empreendimento reforça que, durante todo o período, o público poderá desfrutar de opções de compras, lazer e gastronomia, além da decoração e atrações especiais de fim de ano.