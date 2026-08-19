Força Municipal de Caxias chega ao bairro da Chacrinha - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Força Municipal de Caxias chega ao bairro da ChacrinhaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 19/08/2026 19:46





A divisão armada da Guarda Civil Municipal iniciou suas atividades pelo Centro de Duque de Caxias, seguindo posteriormente para Sarapuí, Vila Leopoldina e, agora, Chacrinha, todos no primeiro distrito. Até setembro, as equipes da Força Municipal também estarão presentes em localidades dos segundo e terceiro distritos.



As equipes que atuarão com motocicletas estão em preparação para integrar-se ao contingente e reforçar o patrulhamento na cidade. Até setembro, a Força Municipal contará com 600 agentes.

Duque de Caxias - A Força Municipal, divisão armada da Guarda Civil Municipal, iniciou o patrulhamento no bairro Chacrinha, no primeiro distrito . A atuação das equipes começou na noite dessa terça-feira (18).A divisão armada dainiciou suas atividades pelo Centro de Duque de Caxias, seguindo posteriormente para Sarapuí, Vila Leopoldina e, agora, Chacrinha, todos no primeiro distrito. Até setembro, as equipes da Força Municipal também estarão presentes em localidades dos segundo e terceiro distritos.As equipes que atuarão com motocicletas estão em preparação para integrar-se ao contingente e reforçar o patrulhamento na cidade. Até setembro, a Força Municipal contará com 600 agentes.

No quarto distrito, o patrulhamento será reforçado por policiais militares que atuam no Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS).



A Prefeitura de Duque de Caxias tem investido em programas e em parcerias para ampliar a segurança da população. Uma das principais ações é realizada em conjunto com o governo do estado, por meio da Polícia Militar e do 15º BPM.



Entre as iniciativas está o Patrulha da Madrugada, que realiza rondas pelas ruas da cidade durante o período em que o comércio está fechado e em que há menor circulação de pessoas. Outra parceria com a Polícia Militar é o Caxias Livre, que atua na retirada de obstáculos das ruas e das avenidas, os quais impedem o tráfego de veículos, inclusive os utilizados em serviços essenciais, como a coleta de lixo.



Os Módulos Integrados de Segurança também fazem parte das ações. As estruturas servem de apoio aos policiais militares e como referência para a população em caso de necessidade.

A vigilância eletrônica é outro importante reforço na proteção dos cidadãos e do patrimônio. Duque de Caxias conta com câmeras de segurança equipadas com Inteligência Artificial (IA), capazes de realizar reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. Os equipamentos estão distribuídos pelos quatro distritos e auxiliam as forças de segurança, contribuindo para ampliar a sensação de segurança da população.



As imagens são encaminhadas ao Centro de Monitoramento Smart Duque, onde as equipes recebem alertas quando é identificado um veículo com irregularidades ou uma pessoa procurada pela Justiça.

Integração



Com o município do Rio de Janeiro, a parceria também envolve a vigilância eletrônica, por meio do acordo com a CIVITAS Rio, central de monitoramento do município vizinho. A Muralha Digital conta com câmeras equipadas com IA e tecnologia de leitura de placas instaladas na Avenida Leonel de Moura Brizola, no limite entre Duque de Caxias e a capital fluminense.



Com a integração dos sistemas, o acompanhamento de veículos suspeitos não é interrompido quando eles cruzam o limite entre os dois municípios. As centrais de monitoramento passam a compartilhar informações, de acordo com a legislação, em tempo real, permitindo que as equipes de ambas as cidades atuem de forma coordenada sempre que um veículo com restrições, registro de roubo, furto ou outra irregularidade for identificada.



É a administração pública trabalhando para ampliar, a cada dia, a segurança do cidadão caxiense. O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destaca a união das forças de segurança que atuam no município, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal Armada, para alcançar os objetivos de garantir, cada vez mais, proteção à população e de avançar na meta de “roubo zero”.