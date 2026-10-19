Empresas de Caxias participam de feira com 1.300 vagas de emprego

Empresas de Caxias participam de feira com 1.300 vagas de empregoDivulgação
As oportunidades abrangem os setores de transporte, comércio, logística, administração e manutenção, além de vagas de estágio e jovem aprendiz. Entre os postos anunciados estão 510 para motoristas de caminhão, carreta, truck e bitrem; 208 para motoristas de ônibus; 130 para atendentes de restaurante, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência; e 26 para ajudantes de produção. Também estão previstas 24 vagas para jovens aprendizes.
Os candidatos poderão receber orientação gratuita para preparar o currículo e conversar diretamente com representantes das empresas. Dependendo dos processos seletivos, haverá possibilidade de entrevistas no próprio evento. A diretora da unidade SEST SENAT Deodoro, Dirlene Mendonca Martins de Farias, destaca a importância de aproximar trabalhadores e empregadores.
A Feira Emprega Transporte é promovida pelo SEST SENAT, com parceria institucional do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A organização recomenda que os interessados façam a inscrição antecipadamente pela plataforma Emprega Transporte.
Sete anos à espera de uma oportunidade
Maria Eduarda se interessou pela proposta, participou do processo seletivo e foi contratada em novembro do ano passado. Atualmente, atua na área de atendimento da empresa.
Serviço
Evento: 4ª Feira Emprega Transporte — Deodoro
Data: 28 de outubro de 2026, quarta-feira
Horário: Das 9h às 16h
Local: SEST SENAT Deodoro — Estrada do Camboatá, 135, Deodoro, Rio de Janeiro
Entrada: Gratuita
Inscrições: https://empregatransporte.sestsenat.org.br/
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.