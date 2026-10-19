Empresas de Caxias participam de feira com 1.300 vagas de emprego - Divulgação

Empresas de Caxias participam de feira com 1.300 vagas de empregoDivulgação

Publicado 19/10/2026 17:39

Feira Emprega Transporte reunirá mais de 30 empresas,



As oportunidades abrangem os setores de transporte, comércio, logística, administração e manutenção, além de vagas de estágio e jovem aprendiz. Entre os postos anunciados estão 510 para motoristas de caminhão, carreta, truck e bitrem; 208 para motoristas de ônibus; 130 para atendentes de restaurante, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência; e 26 para ajudantes de produção. Também estão previstas 24 vagas para jovens aprendizes.



Os candidatos poderão receber orientação gratuita para preparar o currículo e conversar diretamente com representantes das empresas. Dependendo dos processos seletivos, haverá possibilidade de entrevistas no próprio evento. A diretora da unidade SEST SENAT Deodoro, Dirlene Mendonca Martins de Farias, destaca a importância de aproximar trabalhadores e empregadores. Trabalhadores da Baixada Fluminense que procuram emprego terão uma oportunidade no dia 28 de outubro. A quarta edição dareunirá mais de 30 empresas, incluindo empregadores de Duque de Caxias, com oferta de 1.300 vagas em diferentes áreas profissionais. O evento será realizado das 9h às 16h, na unidade do SEST SENAT em Deodoro, na Zona Oeste do Rio, com entrada gratuita.As oportunidades abrangem os setores de transporte, comércio, logística, administração e manutenção, além de vagas de estágio e jovem aprendiz. Entre os postos anunciados estão 510 para motoristas de caminhão, carreta, truck e bitrem; 208 para motoristas de ônibus; 130 para atendentes de restaurante, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência; e 26 para ajudantes de produção. Também estão previstas 24 vagas para jovens aprendizes.Os candidatos poderão receber orientação gratuita para preparar o currículo e conversar diretamente com representantes das empresas. Dependendo dos processos seletivos, haverá possibilidade de entrevistas no próprio evento. A diretora da unidade SEST SENAT Deodoro, Dirlene Mendonca Martins de Farias, destaca a importância de aproximar

“Queremos que a feira seja um espaço de oportunidades para quem procura o primeiro emprego e também para quem precisa voltar ao mercado de trabalho. O contato direto com as empresas pode abrir caminhos que vão além das vagas anunciadas no dia do evento”, afirma Dirlene Farias.

Empresas de Caxias participam de feira com 1.300 vagas de emprego Divulgação



A Feira Emprega Transporte é promovida pelo SEST SENAT, com parceria institucional do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A organização recomenda que os interessados façam a inscrição antecipadamente pela plataforma Emprega Transporte.



Sete anos à espera de uma oportunidade A Feira Emprega Transporte é promovida pelo, com parceria institucional do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A organização recomenda que os interessados façam a inscrição antecipadamente pela plataforma Emprega Transporte.

Durante quase sete anos, Maria Eduarda Pereira da Silva, de 27 anos, moradora de Duque de Caxias, esteve fora do mercado formal de trabalho. Mãe, ela procurava uma vaga administrativa quando participou da Feira Emprega Transporte, em outubro de 2025. Uma conversa com representantes da Localiza, porém, apresentou uma oportunidade diferente: trabalhar na área de atendimento em aeroportos.



Maria Eduarda se interessou pela proposta, participou do processo seletivo e foi contratada em novembro do ano passado. Atualmente, atua na área de atendimento da empresa.

“Desde então, minha vida mudou completamente. Pude crescer profissionalmente e pessoalmente”, conta. A contratação também trouxe mudanças para a família. “Hoje posso oferecer uma qualidade de vida melhor para meu filho e minha família, e foi através da contratação que pude reacender meus sonhos de carreira”, conta com brilho nos olhos.



Serviço

Evento: 4ª Feira Emprega Transporte — Deodoro

Data: 28 de outubro de 2026, quarta-feira

Horário: Das 9h às 16h

Local: SEST SENAT Deodoro — Estrada do Camboatá, 135, Deodoro, Rio de Janeiro

Entrada: Gratuita

Inscrições: https://empregatransporte.sestsenat.org.br/