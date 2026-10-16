Calendário prevê vacinação contra meningite até o fim do mês - Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF

Calendário prevê vacinação contra meningite até o fim do mêsGeovana Albuquerque/Agência Saúde DF

Publicado 16/10/2026 18:58

Para se proteger, basta ir a uma unidade básica de saúde das quatro cidades levando documento de identidade e, se possível, o cartão de vacinação. O imunizante é de dose única, a partir de 11 anos de idade. Quem já recebeu a vacina ACWY não precisa de nova dose.



Desde 2024, a doença meningocócica vem apresentando aumento de casos no Estado do Rio. Foram registrados 70 casos naquele ano, 95 casos em 2025 e 49 até setembro de 2026, no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan). Nos quatro municípios alvos da campanha, há concentração de pessoas que não se vacinaram na idade recomendada.

A vacina ACWY faz parte do Calendário Nacional de Vacinação dos adolescentes, iniciado em 2020 para jovens de 11 e 12 anos (posteriormente ampliada para de 11 a 14 anos). Com a pandemia de Covid-19, parte desse grupo não foi vacinada. Os adolescentes e os adultos jovens são os principais portadores da bactéria na garganta e contribuem para a circulação da doença.



Desde julho de 2025, a vacina ACWY também é usada como reforço aos 12 meses de idade, substituindo a vacina meningocócica C.

— É hora de reforçar a imunização dos nossos jovens e garantir a segurança de todos contra a meningite. A nossa recomendação para pais, responsáveis, jovens e adultos do público-alvo é buscar o imunizante nos postos de saúde. As vacinas são seguras, gratuitas e salvam vidas — afirmou Silvia Carvalho, subsecretária de Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária à Saúde da SES-RJ.



O que é a meningite

A meningite é a inflamação das meninges, membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas. Em alguns casos, tem origem não infecciosa. A vacina ACWY protege contra os tipos A, C, W e Y da bactéria Neisseria meningitidis.



Crianças menores de 5 anos são mais suscetíveis às formas graves, e os bebês, por terem o sistema imunológico em desenvolvimento, são especialmente vulneráveis. O diagnóstico é feito pela avaliação clínica e por exames laboratoriais, como a análise do líquor — líquido que circunda o cérebro e a medula



Sintomas

Os principais sintomas da meningite são dor de cabeça, enjoo, vômitos, febre, mal-estar geral, irritabilidade, convulsões e rigidez na nuca — que é a dificuldade de dobrar o pescoço e encostar o queixo no peito. Manchas vermelhas ou arroxeadas na pele e sensibilidade à luz também podem aparecer e exigem atenção imediata.

Em bebês, os sinais podem ser pouco evidentes ou difíceis de identificar. A criança fica irritada, vomita, se alimenta mal e pode não responder a estímulos. Também podem ocorrer o abaulamento da moleira e reflexos anormais.



Diante de qualquer um desses sinais, a orientação das autoridades de saúde é procurar atendimento médico imediatamente.