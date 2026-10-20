Duque de Caxias realiza campanha de vacinação da populaçãoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue convocando a população para as ações de estratégia de imunização e atualização das cadernetas de vacina. Entre as vacinas disponíveis, três merecem uma atenção maior neste momento: Pneumo 20, Meningocócica ACWY e HPV.
Pneumo 20 - A vacinação com a Pneumo 20, contra a doença pneumocócica, está disponível para o público formado por idosos com 85 anos ou mais. A vacina protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, apontada pelo Ministério da Saúde como a causa mais comum de infecções respiratórias. Para quem tem 85 anos ou mais e nunca recebeu vacina pneumocócica, a recomendação é uma dose única. Quem já tomou outros imunizantes contra a doença pode ter indicação diferente, de acordo com o esquema anterior e os intervalos entre as doses.
Meningocócica ACWY – a vacina contra a meningite estará disponível até 31 de outubro, para pessoas de até 24 anos que não receberam a vacina ACWY na idade recomendada. A estratégia de resgate organizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), em parceria com o Ministério da Saúde, busca ampliar a proteção desse público-alvo. O imunizante é de dose única, a partir de 11 anos de idade. Quem já recebeu a vacina ACWY não precisa de nova dose.
Desde 2024, a doença meningocócica vem apresentando aumento de casos no estado do Rio. Foram registrados 70 casos naquele ano, 95 casos em 2025 e 49 até setembro de 2026, no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan).
HPV - Seguindo orientações do Ministério da Saúde, a faixa etária da vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano) foi ampliada. A vacina está disponível para crianças, adolescentes e jovens de 9 a 19 anos, até 31 de dezembro de 2026. Depois dessa data, deverá voltar para a faixa etária de 9 a 14 anos.
O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de tumor mais frequente na população feminina. É importante, entretanto, ressaltar que tanto homens quanto mulheres podem ser infectados e, transmitir o HPV. A forma mais eficaz de garantir a proteção contra o vírus e os cânceres causados por ele é por meio da vacinação. Quanto mais cedo a vacina é aplicada, melhor a resposta de proteção, o que justifica a faixa etária adotada pelo Programa Nacional de Imunizações.
Confira os locais de vacinação:
UPH Saracuruna - UPH Pilar - UPH Xerém - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - CMSDC – Clínica da Família - UBS - ESF.
Confira o calendário completo de vacinação no município, para todas as idades:
• CRIANÇAS (ao nascer até 6 meses)
Ao nascer = BCG e Hepatite;
2 meses = Pneumocócica 20-valente, VIP, pentavalente e rotavírus;
3 meses = Meningocócica C;
4 meses = Pneumocócica 10-valente, VIP, pentavalente e rotavírus;
5 meses = Meningocócica C;
6 meses = VIP, influenza, pentavalente e covid-19.
• CRIANÇAS (7 meses a 7 anos)
7 meses = Covid-19;
9 meses = Febre amarela e Covid-19 (Pfizer);
12 meses = Pneumocócica 20-valente, meningocócica ACWY e tríplice viral;
15 meses = VIP, tetraviral, DTP e hepatite A;
4 anos = VIP, DTP, varicela e febre amarela;
5 anos = Febre amarela (se o esquema estiver incompleto).
A partir dos 7 anos = dT (conforme histórico vacinal).
• ADOLESCENTES E JOVENS
9 a 14 anos = HPV;
10 a 14 anos = Dengue (Takeda);
10 a 24 anos = Hepatite B, dT, Tríplice viral e febre amarela (conforme histórico vacinal);
11 a 14 anos = Meningocócica ACWY
• ADULTOS E IDOSOS;
25 a 59 anos = Hepatite B, dT, febre amarela e tríplice viral.
• IDOSOS
A partir dos 60 anos = Hepatite B, dT, influenza e Covid-19;
60 anos ou mais — grupos específicos = Pneumocócica 20-valente;
85 anos ou mais = Pneumocócica 20-valente para não vacinados.
• GESTANTES (Vacinas na gravidez)
Ao saber da gravidez = Hepatite B, dT (conforme histórico), influenza e Covid-19;
A partir da 20ª semana = dTpa;
A partir da 28ª semana = Vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR)