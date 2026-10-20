Duque de Caxias realiza campanha de vacinação da população - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Duque de Caxias realiza campanha de vacinação da populaçãoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 20/10/2026 19:38

Pneumo 20 - A vacinação com a Pneumo 20, contra a doença pneumocócica, está disponível para o público formado por idosos com 85 anos ou mais. A vacina protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, apontada pelo Ministério da Saúde como a causa mais comum de infecções respiratórias. Para quem tem 85 anos ou mais e nunca recebeu vacina pneumocócica, a recomendação é uma dose única. Quem já tomou outros imunizantes contra a doença pode ter indicação diferente, de acordo com o esquema anterior e os intervalos entre as doses.

Meningocócica ACWY – a vacina contra a meningite estará disponível até 31 de outubro, para pessoas de até 24 anos que não receberam a vacina ACWY na idade recomendada. A estratégia de resgate organizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), em parceria com o Ministério da Saúde, busca ampliar a proteção desse público-alvo. O imunizante é de dose única, a partir de 11 anos de idade. Quem já recebeu a vacina ACWY não precisa de nova dose.

Desde 2024, a doença meningocócica vem apresentando aumento de casos no estado do Rio. Foram registrados 70 casos naquele ano, 95 casos em 2025 e 49 até setembro de 2026, no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan).

HPV - Seguindo orientações do Ministério da Saúde, a faixa etária da vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano) foi ampliada. A vacina está disponível para crianças, adolescentes e jovens de 9 a 19 anos, até 31 de dezembro de 2026. Depois dessa data, deverá voltar para a faixa etária de 9 a 14 anos.

O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de tumor mais frequente na população feminina. É importante, entretanto, ressaltar que tanto homens quanto mulheres podem ser infectados e, transmitir o HPV. A forma mais eficaz de garantir a proteção contra o vírus e os cânceres causados por ele é por meio da vacinação. Quanto mais cedo a vacina é aplicada, melhor a resposta de proteção, o que justifica a faixa etária adotada pelo Programa Nacional de Imunizações.

Confira os locais de vacinação:

UPH Saracuruna - UPH Pilar - UPH Xerém - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - CMSDC – Clínica da Família - UBS - ESF.

Confira o calendário completo de vacinação no município, para todas as idades:

• CRIANÇAS (ao nascer até 6 meses)

Ao nascer = BCG e Hepatite;

2 meses = Pneumocócica 20-valente, VIP, pentavalente e rotavírus;

3 meses = Meningocócica C;

4 meses = Pneumocócica 10-valente, VIP, pentavalente e rotavírus;

5 meses = Meningocócica C;

6 meses = VIP, influenza, pentavalente e covid-19.

• CRIANÇAS (7 meses a 7 anos)

7 meses = Covid-19;

9 meses = Febre amarela e Covid-19 (Pfizer);

12 meses = Pneumocócica 20-valente, meningocócica ACWY e tríplice viral;

15 meses = VIP, tetraviral, DTP e hepatite A;

4 anos = VIP, DTP, varicela e febre amarela;

5 anos = Febre amarela (se o esquema estiver incompleto).

A partir dos 7 anos = dT (conforme histórico vacinal).

• ADOLESCENTES E JOVENS

9 a 14 anos = HPV;

10 a 14 anos = Dengue (Takeda);

10 a 24 anos = Hepatite B, dT, Tríplice viral e febre amarela (conforme histórico vacinal);

11 a 14 anos = Meningocócica ACWY

• ADULTOS E IDOSOS;

25 a 59 anos = Hepatite B, dT, febre amarela e tríplice viral.

• IDOSOS

A partir dos 60 anos = Hepatite B, dT, influenza e Covid-19;

60 anos ou mais — grupos específicos = Pneumocócica 20-valente;

85 anos ou mais = Pneumocócica 20-valente para não vacinados.

• GESTANTES (Vacinas na gravidez)

Ao saber da gravidez = Hepatite B, dT (conforme histórico), influenza e Covid-19;

A partir da 20ª semana = dTpa;

A partir da 28ª semana = Vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR)