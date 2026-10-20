Pneumo 20 - A vacinação com a Pneumo 20, contra a doença pneumocócica, está disponível para o público formado por idosos com 85 anos ou mais. A vacina protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, apontada pelo Ministério da Saúde como a causa mais comum de infecções respiratórias. Para quem tem 85 anos ou mais e nunca recebeu vacina pneumocócica, a recomendação é uma dose única. Quem já tomou outros imunizantes contra a doença pode ter indicação diferente, de acordo com o esquema anterior e os intervalos entre as doses.
Meningocócica ACWY – a vacina contra a meningite estará disponível até 31 de outubro, para pessoas de até 24 anos que não receberam a vacina ACWY na idade recomendada. A estratégia de resgate organizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), em parceria com o Ministério da Saúde, busca ampliar a proteção desse público-alvo. O imunizante é de dose única, a partir de 11 anos de idade. Quem já recebeu a vacina ACWY não precisa de nova dose.
Desde 2024, a doença meningocócica vem apresentando aumento de casos no estado do Rio. Foram registrados 70 casos naquele ano, 95 casos em 2025 e 49 até setembro de 2026, no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan).
HPV - Seguindo orientações do Ministério da Saúde, a faixa etária da vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano) foi ampliada. A vacina está disponível para crianças, adolescentes e jovens de 9 a 19 anos, até 31 de dezembro de 2026. Depois dessa data, deverá voltar para a faixa etária de 9 a 14 anos.
O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de tumor mais frequente na população feminina. É importante, entretanto, ressaltar que tanto homens quanto mulheres podem ser infectados e, transmitir o HPV. A forma mais eficaz de garantir a proteção contra o vírus e os cânceres causados por ele é por meio da vacinação. Quanto mais cedo a vacina é aplicada, melhor a resposta de proteção, o que justifica a faixa etária adotada pelo Programa Nacional de Imunizações.
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