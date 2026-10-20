Duque de Caxias realiza primeiro casamento coletivo com 60 casaisDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
Muitas histórias, um só sentimento, e 60 casais dizendo “sim”. A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria de Gestão, Inclusão e Mulher, em uma iniciativa da primeira-dama Julia Reis, embaixadora dos programas da prefeitura, realizou na noite de sábado, 17, para domingo, 18, o primeiro casamento coletivo do município. A cerimônia foi realizada na Residência Oficial, em Xerém.
Duque de Caxias realiza primeiro casamento coletivo com 60 casais - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Duque de Caxias realiza primeiro casamento coletivo com 60 casaisDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Além da isenção dos custos do casamento, os casais receberam uma celebração especial, com roupas para os noivos, mesa com bolo, buffet, fotos e a presença de oito convidados por casal. As noivas também tiveram direito ao dia da noiva, com cabelo, maquiagem, vestido, véu e buquê.
“Tenho muito orgulho deste governo e do que estamos fazendo. Respeitem e admirem a mulher de vocês, priorizem o diálogo, pois agressores de mulheres não são aceitos na nossa cidade. Viva o casamento comunitário! Que Deus abençoe vocês neste dia, que ficará marcado na história desta cidade”, afirmou o prefeito Netinho Reis.
A primeira-dama Julia Reis, idealizadora da iniciativa, também celebrou a realização do sonho dos casais.
"Hoje é um dia daqueles que aquecem nossos corações! É um orgulho realizar e participar de um momento tão especial na vida de 60 casais que sonhavam com este momento. Foi tudo pensado com muito carinho para eternizar este dia na vida dessas famílias.”
A secretária de Gestão, Inclusão e Mulher, Christina Barrichello, celebrou o casamento coletivo.
“Este foi um sonho da nossa primeira-dama e do prefeito, que queriam proporcionar a realização de um sonho para as famílias que, por questões financeiras e dificuldades da própria vida, não conseguiam realizar esse sonho. Então, hoje, a prefeitura está realizando, em alto estilo, o sonho de colocar um vestido branco, um véu, uma grinalda, ter o dia da noiva para a constituição do matrimônio. Como secretária de Gestão, Inclusão e Mulher, sinto-me realizada hoje, afinal a realização de um sonho não tem preço”.
Duque de Caxias realiza primeiro casamento coletivo com 60 casais - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Duque de Caxias realiza primeiro casamento coletivo com 60 casaisDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Histórias de emocionar
Moradora da Paulicéia, Luciene Carvalho compartilhou a felicidade de finalmente oficializar a união após nove anos vivendo com o companheiro.
“Já estava vivendo nove anos com ele, sempre tivemos planos de casar, mas não estávamos conseguindo por conta do financeiro. Quando vi pelo Instagram resolvemos nos inscrever. A resposta da prefeitura foi rápida, e hoje estamos aqui com direito a esta festa linda. Essa iniciativa é maravilhosa porque muita gente não tem como custear um casamento”, frisou.
O noivo Marilson Alves, morador do primeiro distrito de Duque de Caxias, também celebrou a oportunidade de realizar um sonho.
Duque de Caxias realiza primeiro casamento coletivo com 60 casais - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Duque de Caxias realiza primeiro casamento coletivo com 60 casaisDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
“Achei uma iniciativa maravilhosa, era um desejo meu e da minha esposa oficializarmos nossa união. Estamos realizando um sonho. Agradeço ao prefeito e à primeira-dama, que estão dando esta oportunidade pra nós. Somos evangélicos, e este momento simboliza muito pra gente”, ressaltou Marilson.
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Duque de Caxias realiza primeiro casamento coletivo com 60 casais
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