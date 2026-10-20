PM prende suspeito por tráfico e apreende armas em Duque de Caxias - Divulgação/Polícia Militar

PM prende suspeito por tráfico e apreende armas em Duque de CaxiasDivulgação/Polícia Militar

Publicado 20/10/2026 16:16

Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) realizaram duas ações que resultaram na prisão de um homem por tráfico de drogas e na detenção de outro suspeito, além da apreensão de armas e equipamentos de comunicação no município da Baixada Fluminense.



A primeira ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira, 20, nas imediações do Complexo da Mangueirinha, no bairro Vila Centenário. A ação foi realizada por agentes do 15º BPM em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência (SSI).



Durante a abordagem, um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas. Com ele, os policiais apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes, três rádios transmissores e um telefone celular. Após a ação, o suspeito foi conduzido à 59ª DP (Duque de Caxias), onde a ocorrência foi apresentada. A primeira ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira, 20, nas imediações do Complexo da Mangueirinha, no bairro Vila Centenário. A ação foi realizada por agentes do 15º BPM em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência (SSI).Durante a abordagem, um homem foi preso em flagrante por suspeita de. Com ele, os policiais apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes, três rádios transmissores e um telefone celular. Após a ação, o suspeito foi conduzido à 59ª DP (Duque de Caxias), onde a ocorrência foi apresentada.

Prisão na favela Beira-Mar



Em outra ação realizada pelo 15º BPM, nesta segunda-feira, 19, policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, um revólver calibre .32 e um rádio transmissor durante patrulhamento na região da favela Beira-Mar, também em Duque de Caxias.



Na ocasião, um homem foi detido pelos agentes e encaminhado à delegacia para a apresentação da ocorrência. Até o momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre a identidade do suspeito ou as circunstâncias da abordagem.



As duas ocorrências integram as ações de policiamento ostensivo realizadas pela Polícia Militar em diferentes regiões de Duque de Caxias. A atuação dos agentes teve como resultado a retirada de circulação de entorpecentes, armas de fogo e equipamentos de comunicação que podem ser utilizados por integrantes de grupos criminosos.



O material apreendido nas duas operações deverá ser submetido aos procedimentos legais cabíveis. As circunstâncias de cada caso serão apuradas pelas autoridades responsáveis, que poderão esclarecer a participação dos envolvidos e eventuais conexões com atividades criminosas na região.



A Polícia Militar não informou se as duas ocorrências têm relação entre si. Os casos foram registrados em locais distintos do município e envolveram apreensões de materiais diferentes, no âmbito de ações conduzidas pelo 15º BPM.