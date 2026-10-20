Caxias Shopping realiza campanha de adoção de cães e gatosDivulgação

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Igor Silva
O Caxias Shopping realiza neste sábado, 24 de outubro, mais uma edição da campanha Adote um Pet, que busca aproximar cães e gatos resgatados de pessoas interessadas em oferecer um lar aos animais. A ação acontece das 10h às 14h, em parceria com a ONG Gatinhos da Praça.
Durante a campanha, os visitantes poderão conhecer os animais disponíveis para adoção e conversar com a equipe da ONG sobre os cuidados necessários e as responsabilidades envolvidas na decisão de receber um pet em casa.
Os animais participantes são resgatados e encaminhados para adoção vacinados e castrados, conforme as condições de cada um. A adoção é gratuita e está sujeita a uma entrevista com a equipe da organização, para avaliar a compatibilidade entre o animal e a família adotante.
A iniciativa integra a programação do Caxias Shopping voltada à causa animal e à promoção da adoção responsável.
Serviço
Campanha Adote um Pet – Caxias Shopping
Data: 24 de outubro (sábado)
Horário: das 10h às 14h
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Duque de Caxias, RJ
Entrada gratuita.