Caxias Shopping realiza campanha de adoção de cães e gatosDivulgação
Campanha Adote um Pet – Caxias Shopping
Data: 24 de outubro (sábado)
Horário: das 10h às 14h
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Duque de Caxias, RJ
Entrada gratuita.
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Caxias Shopping realiza campanha de adoção de cães e gatosDivulgação
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