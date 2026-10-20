Caxias Shopping realiza campanha de adoção de cães e gatos - Divulgação

Caxias Shopping realiza campanha de adoção de cães e gatosDivulgação

Publicado 20/10/2026 19:47

Durante a campanha, os visitantes poderão conhecer os animais disponíveis para adoção e conversar com a equipe da ONG sobre os cuidados necessários e as responsabilidades envolvidas na decisão de receber um pet em casa.

Os animais participantes são resgatados e encaminhados para adoção vacinados e castrados, conforme as condições de cada um. A adoção é gratuita e está sujeita a uma entrevista com a equipe da organização, para avaliar a compatibilidade entre o animal e a família adotante.

A iniciativa integra a programação do Caxias Shopping voltada à causa animal e à promoção da adoção responsável.

Serviço

Campanha Adote um Pet – Caxias Shopping

Data: 24 de outubro (sábado)

Horário: das 10h às 14h

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Duque de Caxias, RJ

Entrada gratuita.