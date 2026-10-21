'Laroyê, Grande Rio': desfile campeão de Exu vira exposição no MAR - Vitor Melo/Divulgação

'Laroyê, Grande Rio': desfile campeão de Exu vira exposição no MARVitor Melo/Divulgação

Publicado 21/10/2026 23:20

polos culturais do estado do Rio de Janeiro. A cidade de Duque de Caxias , na Baixada Fluminense, vai muito além de sua importância econômica e industrial. Com uma agenda cultural diversificada, espaços dedicados às artes, uma escola de samba reconhecida nacionalmente e manifestações religiosas que mobilizam multidões, o município se consolida como um dos principaisdo estado do Rio de Janeiro.

A vocação cultural da cidade se expressa na capacidade de reunir diferentes públicos em torno da arte, da música, da fé e das tradições populares. No Centro, o conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer abriga um dos equipamentos culturais mais importantes do estado, enquanto a escola de samba Acadêmicos do Grande Rio leva o nome do município para o principal palco do Carnaval brasileiro.

Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Um dos principais símbolos dessa estrutura é o Teatro Municipal Raul Cortez, localizado na Praça do Pacificador, no Centro. Integrante do Centro Cultural Oscar Niemeyer, o espaço completou 20 anos em 2026 e se tornou uma referência para a realização de espetáculos teatrais, musicais, apresentações de dança, comédias e atrações infantis.



A programação diversificada contribui para aproximar o público de diferentes manifestações artísticas sem a necessidade de deslocamento até a capital. Em maio de 2026, por exemplo, o teatro recebeu mais de 4,3 mil espectadores, em uma agenda que incluiu apresentações musicais, comédia e outras atrações. A estrutura também conta com um palco reversível voltado para a praça, conhecido como “Boca Pra Fora”, que permite ampliar o contato entre os espetáculos e o público que circula pelo Centro.



O complexo cultural abriga ainda a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, reforçando a importância do espaço para a difusão do conhecimento e o incentivo à leitura. A cidade também dispõe do Teatro Municipal Armando Melo, do Cine Teatro Municipal e de equipamentos voltados à preservação da memória e da história local.

Grande Rio leva o nome da cidade para a Sapucaí

Outro grande símbolo cultural de Duque de Caxias é a Acadêmicos do Grande Rio. Fundada em 22 de setembro de 1988, a agremiação nasceu da união de escolas ligadas à tradição carnavalesca do município e construiu uma trajetória de destaque no Grupo Especial do Rio de Janeiro.



A conquista do campeonato de 2022, com o enredo “Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu”, representou um marco para a escola e para a comunidade caxiense. A apresentação destacou a força das religiões de matriz africana. Em 2025, a Grande Rio voltou a conquistar o vice-campeonato, demonstrando sua presença entre as principais agremiações do país.



A influência da escola vai além dos dias de desfile. Os ensaios, as atividades da quadra e os projetos de formação ligados ao samba ajudam a manter viva a tradição e movimentam a economia criativa da cidade. A Grande Rio também contribui para projetar a identidade de Duque de Caxias nacionalmente, demonstrando como o samba pode funcionar como instrumento de reconhecimento territorial, valorização das raízes populares e geração de oportunidades.

Festa de Santo Antônio em Duque de Caxias Divulgação

Festa de Santo Antônio une fé, tradição e cultura popular

A tradicional Festa de Santo Antônio ocupa um lugar especial no calendário cultural do município. Em homenagem ao padroeiro da cidade, a celebração reúne fiéis, moradores e visitantes em uma programação que combina missas, apresentações musicais, quadrilhas juninas, gastronomia e artesanato.



Reconhecida como o maior evento popular e religioso da Baixada Fluminense, a festividade demonstra a dimensão das manifestações de fé na região. A programação também abre espaço para artistas, comerciantes e artesãos, movimentando a economia e oferecendo atividades para públicos de diferentes idades.

Festa de Santo Antônio em Duque de Caxias Divulgação



Nova Arena da Baixada amplia a agenda de grandes eventos

Inaugurada como espaço de grandes eventos, a Nova Arena da Baixada representa outro passo importante para a ampliação da oferta de entretenimento na cidade. Localizada em Santa Cruz da Serra, às margens da Rodovia Washington Luís, a estrutura recebe shows, festivais e encontros temáticos.



O espaço ganhou projeção durante as comemorações pelos 80 anos de Duque de Caxias, no fim de 2023, quando recebeu mais de 50 mil pessoas ao longo de quatro dias de apresentações. A programação reuniu artistas de diferentes estilos, como Simone Mendes, Diogo Nogueira, Jorge Aragão e Maria Marçal, demonstrando a capacidade da arena de atrair públicos variados.



Desde então, o local passou a integrar a agenda de grandes eventos da região. Em setembro de 2026, por exemplo, recebeu a Caxias Oktoberfest, com shows de artistas como Seu Jorge, Dennis DJ, Matuê e Natanzinho Lima, além de atrações culturais e opções gastronômicas. Em maio do mesmo ano, também sediou um encontro de carros clássicos que reuniu admiradores de modelos antigos da Volkswagen.

César Augusto, cantor de Duque de Caxias, ganha destaque no pagode Divulgação



Museus, festivais e a valorização da identidade local

A riqueza cultural de Duque de Caxias não se limita aos grandes palcos. O município conta com espaços dedicados à preservação da memória, como o Museu Vivo do São Bento, além do Museu Histórico do Duque de Caxias e da Taquara e de outros locais de interesse histórico. Esses equipamentos ajudam a preservar referências da formação social da região e a aproximar os moradores de sua própria história.



A agenda cultural também contempla eventos gratuitos em espaços públicos. Em outubro de 2026, o município anunciou o Festival Rock Brasil, com três dias de apresentações musicais no palco aberto do Teatro Raul Cortez, além de gastronomia e feira de artigos ligados à cultura alternativa. A iniciativa amplia a diversidade de estilos contemplados na programação local.



Outro destaque foi a Festa Literária de Duque de Caxias (FLIDUC), cuja primeira edição foi realizada em setembro de 2026, com atividades dedicadas à literatura, à cultura popular e ao debate de temas contemporâneos. A programação reuniu escritores, pesquisadores, artistas e representantes de diferentes áreas, reforçando o papel da cidade na produção e na circulação do conhecimento.