'Laroyê, Grande Rio': desfile campeão de Exu vira exposição no MARVitor Melo/Divulgação
A programação diversificada contribui para aproximar o público de diferentes manifestações artísticas sem a necessidade de deslocamento até a capital. Em maio de 2026, por exemplo, o teatro recebeu mais de 4,3 mil espectadores, em uma agenda que incluiu apresentações musicais, comédia e outras atrações. A estrutura também conta com um palco reversível voltado para a praça, conhecido como “Boca Pra Fora”, que permite ampliar o contato entre os espetáculos e o público que circula pelo Centro.
O complexo cultural abriga ainda a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, reforçando a importância do espaço para a difusão do conhecimento e o incentivo à leitura. A cidade também dispõe do Teatro Municipal Armando Melo, do Cine Teatro Municipal e de equipamentos voltados à preservação da memória e da história local.
Grande Rio leva o nome da cidade para a Sapucaí
A conquista do campeonato de 2022, com o enredo “Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu”, representou um marco para a escola e para a comunidade caxiense. A apresentação destacou a força das religiões de matriz africana. Em 2025, a Grande Rio voltou a conquistar o vice-campeonato, demonstrando sua presença entre as principais agremiações do país.
A influência da escola vai além dos dias de desfile. Os ensaios, as atividades da quadra e os projetos de formação ligados ao samba ajudam a manter viva a tradição e movimentam a economia criativa da cidade. A Grande Rio também contribui para projetar a identidade de Duque de Caxias nacionalmente, demonstrando como o samba pode funcionar como instrumento de reconhecimento territorial, valorização das raízes populares e geração de oportunidades.
Festa de Santo Antônio une fé, tradição e cultura popular
Reconhecida como o maior evento popular e religioso da Baixada Fluminense, a festividade demonstra a dimensão das manifestações de fé na região. A programação também abre espaço para artistas, comerciantes e artesãos, movimentando a economia e oferecendo atividades para públicos de diferentes idades.
Nova Arena da Baixada amplia a agenda de grandes eventos
O espaço ganhou projeção durante as comemorações pelos 80 anos de Duque de Caxias, no fim de 2023, quando recebeu mais de 50 mil pessoas ao longo de quatro dias de apresentações. A programação reuniu artistas de diferentes estilos, como Simone Mendes, Diogo Nogueira, Jorge Aragão e Maria Marçal, demonstrando a capacidade da arena de atrair públicos variados.
Desde então, o local passou a integrar a agenda de grandes eventos da região. Em setembro de 2026, por exemplo, recebeu a Caxias Oktoberfest, com shows de artistas como Seu Jorge, Dennis DJ, Matuê e Natanzinho Lima, além de atrações culturais e opções gastronômicas. Em maio do mesmo ano, também sediou um encontro de carros clássicos que reuniu admiradores de modelos antigos da Volkswagen.
Museus, festivais e a valorização da identidade local
A agenda cultural também contempla eventos gratuitos em espaços públicos. Em outubro de 2026, o município anunciou o Festival Rock Brasil, com três dias de apresentações musicais no palco aberto do Teatro Raul Cortez, além de gastronomia e feira de artigos ligados à cultura alternativa. A iniciativa amplia a diversidade de estilos contemplados na programação local.
Outro destaque foi a Festa Literária de Duque de Caxias (FLIDUC), cuja primeira edição foi realizada em setembro de 2026, com atividades dedicadas à literatura, à cultura popular e ao debate de temas contemporâneos. A programação reuniu escritores, pesquisadores, artistas e representantes de diferentes áreas, reforçando o papel da cidade na produção e na circulação do conhecimento.
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