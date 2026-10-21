PM remove 19,3 toneladas de barricadas em vias públicas de Duque de CaxiasDivulgação/Polícia Militar

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Igor Silva
Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) retiraram 19,3 toneladas de barricadas instaladas em vias públicas do município da Baixada Fluminense. As ações foram realizadas na segunda-feira (19) e na terça-feira (20), como parte da Operação Barricada Zero, iniciativa voltada à desobstrução de ruas e à recuperação do direito de ir e vir da população.
PM remove 19,3 toneladas de barricadas em vias públicas de Duque de Caxias - Divulgação/Polícia Militar
PM remove 19,3 toneladas de barricadas em vias públicas de Duque de CaxiasDivulgação/Polícia Militar


De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, as equipes atuaram em diferentes pontos da cidade ao longo dos dois dias. O trabalho teve como objetivo liberar trechos de vias que estavam bloqueados por estruturas utilizadas para impedir ou dificultar a circulação de veículos e pedestres.

Na segunda-feira (19), a operação foi concentrada na região de Badu, Rasta e Rua 7. Segundo as informações divulgadas pelo 15º BPM, os policiais realizaram intervenções em diferentes endereços, incluindo a Rua 7, a Rua Paraná, a Rua Pedra Branca, a Rua Nossa Senhora de Lourdes e a Rua Argentina.

Já nesta terça-feira (20), as equipes atuaram no Jardim Gramacho, bairro que também recebeu ações de retirada de obstáculos. Os trabalhos contemplaram a Rua Caramuru, a Rua Araçui e a Rua Abaeté.

Ao todo, as intervenções resultaram na remoção de 19,3 toneladas de materiais utilizados como barricadas. A retirada dessas estruturas busca restabelecer a circulação nas vias públicas, facilitando o deslocamento de moradores, motoristas, trabalhadores e prestadores de serviços que dependem dos acessos locais.
PM remove 19,3 toneladas de barricadas em vias públicas de Duque de Caxias - Divulgação/Polícia Militar
PM remove 19,3 toneladas de barricadas em vias públicas de Duque de CaxiasDivulgação/Polícia Militar
Direito de ir e vir

A presença de barricadas em ruas e acessos de comunidades representa um obstáculo à mobilidade urbana e pode dificultar a entrada de serviços essenciais, como ambulâncias, equipes de emergência e veículos de manutenção. A desobstrução permite ampliar as condições de acesso a essas localidades e reduzir as barreiras físicas que interferem na rotina dos moradores.

A Operação Barricada Zero integra as ações de segurança pública realizadas pela Polícia Militar para liberar vias ocupadas por estruturas irregulares. A iniciativa também tem como finalidade assegurar o uso dos espaços públicos e contribuir para que a população possa circular com maior liberdade pelo município.

A Polícia Militar, por meio do 15º BPM, mantém atuação no município com operações voltadas à segurança e à desobstrução de vias. A retirada das barricadas busca garantir o direito de ir e vir dos moradores e restabelecer a circulação em ruas e acessos públicos da cidade.
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PM remove 19,3 toneladas de barricadas em vias públicas de Duque de Caxias
PM remove 19,3 toneladas de barricadas em vias públicas de Duque de Caxias
PM remove 19,3 toneladas de barricadas em vias públicas de Duque de Caxias