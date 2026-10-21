PM remove 19,3 toneladas de barricadas em vias públicas de Duque de Caxias - Divulgação/Polícia Militar

PM remove 19,3 toneladas de barricadas em vias públicas de Duque de CaxiasDivulgação/Polícia Militar

Publicado 21/10/2026 16:46

PM remove 19,3 toneladas de barricadas em vias públicas de Duque de Caxias Divulgação/Polícia Militar



De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, as equipes atuaram em diferentes pontos da cidade ao longo dos dois dias. O trabalho teve como objetivo liberar trechos de vias que estavam bloqueados por estruturas utilizadas para impedir ou dificultar a circulação de veículos e pedestres.



Na segunda-feira (19), a operação foi concentrada na região de Badu, Rasta e Rua 7. Segundo as informações divulgadas pelo 15º BPM, os policiais realizaram intervenções em diferentes endereços, incluindo a Rua 7, a Rua Paraná, a Rua Pedra Branca, a Rua Nossa Senhora de Lourdes e a Rua Argentina.



Já nesta terça-feira (20), as equipes atuaram no Jardim Gramacho, bairro que também recebeu ações de retirada de obstáculos. Os trabalhos contemplaram a Rua Caramuru, a Rua Araçui e a Rua Abaeté.



Ao todo, as intervenções resultaram na remoção de 19,3 toneladas de materiais utilizados como barricadas. A retirada dessas estruturas busca restabelecer a circulação nas vias públicas, facilitando o deslocamento de moradores, motoristas, trabalhadores e prestadores de serviços que dependem dos acessos locais. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, as equipes atuaram em diferentes pontos da cidade ao longo dos dois dias. O trabalho teve como objetivo liberar trechos de vias que estavam bloqueados por estruturas utilizadas para impedir ou dificultar a circulação de veículos e pedestres.Na segunda-feira (19), a operação foi concentrada na região de Badu, Rasta e Rua 7. Segundo as informações divulgadas pelo 15º BPM, os policiais realizaram intervenções em diferentes endereços, incluindo a Rua 7, a Rua Paraná, a Rua Pedra Branca, a Rua Nossa Senhora de Lourdes e a Rua Argentina.Já nesta terça-feira (20), as equipes atuaram no Jardim Gramacho, bairro que também recebeu ações de retirada de. Os trabalhos contemplaram a Rua Caramuru, a Rua Araçui e a Rua Abaeté.Ao todo, as intervenções resultaram na remoção deutilizados como barricadas. A retirada dessas estruturas busca restabelecer a circulação nas vias públicas, facilitando o deslocamento de moradores, motoristas, trabalhadores e prestadores de serviços que dependem dos acessos locais.

PM remove 19,3 toneladas de barricadas em vias públicas de Duque de Caxias Divulgação/Polícia Militar

Direito de ir e vir



A presença de barricadas em ruas e acessos de comunidades representa um obstáculo à mobilidade urbana e pode dificultar a entrada de serviços essenciais, como ambulâncias, equipes de emergência e veículos de manutenção. A desobstrução permite ampliar as condições de acesso a essas localidades e reduzir as barreiras físicas que interferem na rotina dos moradores.



A Operação Barricada Zero integra as ações de segurança pública realizadas pela Polícia Militar para liberar vias ocupadas por estruturas irregulares. A iniciativa também tem como finalidade assegurar o uso dos espaços públicos e contribuir para que a população possa circular com maior liberdade pelo município.



A Polícia Militar, por meio do 15º BPM, mantém atuação no município com operações voltadas à segurança e à desobstrução de vias. A retirada das barricadas busca garantir o direito de ir e vir dos moradores e restabelecer a circulação em ruas e acessos públicos da cidade.