Teatro Raul Cortez, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT/DC) acaba de publicar o edital da IV Conferência Municipal de Turismo, prevista para o dia 26 de novembro deste ano, das 9h às 13h, no Teatro Municipal Armando Mello, localizado na Rua Frei Fidélis, 836 – Centro, Duque de Caxias.
A Conferência tem o papel importante de fomentar um espaço democrático de participação popular de avaliação, discussão e formulação das diretrizes da Política Municipal de Turismo para o próximo biênio (2026-2028), fortalecendo a integração entre Poder Público, iniciativa privada e sociedade civil organizada.
Para quem deseja se candidatar às vagas de representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal (COMTUR/DC), as inscrições vão de 26 de outubro a 6 de novembro. Serão aceitas pessoas físicas e jurídicas que comprovem atuação no setor turístico da cidade, entre outras atribuições.
Já para quem deseja participar na condição de eleitor, as inscrições vão de 26 de outubro a 9 de novembro. É necessário ser residente de Duque de Caxias, entre outras atribuições. Para acessar o edital com todos os pré-requisitos de ambos os perfis (candidatos a representantes e eleitores) e realizar sua inscrição, acesse o site da SMCT/DC, no link: https://smct.duquedecaxias.rj.gov.br/gestao.