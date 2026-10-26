Teatro Raul Cortez, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Duque de Caxias vai receber a 4ª Conferência Municipal de Turismo
Inscrições vão até o dia 6 de novembro e serão aceitas pessoas físicas e jurídicas que comprovem atuação no setor turístico
Duque de Caxias vai receber a 4ª Conferência Municipal de Turismo
Inscrições vão até o dia 6 de novembro e serão aceitas pessoas físicas e jurídicas que comprovem atuação no setor turístico
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