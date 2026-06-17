No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mêsLyon Santos / MDS
Beneficiários de alguns municípios de oito estados recebem o pagamento nesta quarta-feira independentemente do NIS, em razão de decretos de emergência provocados por condições climáticas:
- Amazonas;
- Paraíba;
- Pernambuco;
- Paraná;
- Rio de Janeiro;
- Rio Grande do Norte;
- Roraima;
- Sergipe.
Segundo a Caixa, também é possível utilizar o cartão para realizar compras em estabelecimentos comerciais por meio da função de débito, bem como realizar saques em unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa.
Nos terminais de autoatendimento, o saque pode ser realizado sem cartão, com identificação biométrica cadastrada previamente.
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