No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês - Lyon Santos / MDS

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mêsLyon Santos / MDS

Publicado 17/06/2026 12:30

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta-feira (17) a parcela de junho do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. Ao todo, cerca de 19,3 milhões de famílias recebem o benefício.



Beneficiários de alguns municípios de oito estados recebem o pagamento nesta quarta-feira independentemente do NIS, em razão de decretos de emergência provocados por condições climáticas:



- Amazonas;

- Paraíba;

- Pernambuco;

- Paraná;

- Rio de Janeiro;

- Rio Grande do Norte;

- Roraima;

- Sergipe.



Acesso

Beneficiários podem movimentar os valores preferencialmente pelo App Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência para saque do benefício.



Segundo a Caixa, também é possível utilizar o cartão para realizar compras em estabelecimentos comerciais por meio da função de débito, bem como realizar saques em unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa.



Nos terminais de autoatendimento, o saque pode ser realizado sem cartão, com identificação biométrica cadastrada previamente.