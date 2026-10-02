Sede do Rioprevidência, no Centro do Rio - Divulgação/Governo do Estado

Sede do Rioprevidência, no Centro do RioDivulgação/Governo do Estado

Publicado 02/10/2026 17:27 | Atualizado 02/10/2026 17:29

Cerca de 18 mil aposentados e pensionistas civis e militares do Estado do Rio, nascidos em outubro, começam a realizar, a partir da próxima segunda-feira (5), a Prova de Vida Digital Anual do Rioprevidência . O procedimento poderá ser feito sem a necessidade de comparecimento presencial e será realizado por reconhecimento facial, utilizando a câmera do celular por meio do aplicativo gov.br. Para os beneficiários que fazem aniversário neste mês, o prazo termina em 2 de novembro.

A medida faz parte da implantação da Prova de Vida Digital Anual para aproximadamente 230 mil beneficiários do Rioprevidência. O grupo é formado por cerca de 167 mil aposentados e pensionistas civis e aproximadamente 62 mil inativos e pensionistas militares. Entre os militares, estão cerca de 14 mil bombeiros e 48,7 mil policiais militares.

A realização do procedimento seguirá um calendário dividido de acordo com o mês de nascimento de cada beneficiário. Dessa forma, os aniversariantes de outubro serão os primeiros a realizar a prova de vida referente a 2026. Do total de aproximadamente 18 mil pessoas deste primeiro grupo, cerca de 13 mil são civis e 5 mil são militares.

Para realizar a validação por biometria facial, é necessário possuir uma conta no aplicativo gov.br com nível de segurança Prata ou Ouro. Segundo o Rioprevidência, a prova de vida permite o controle da folha de pagamentos do Estado e auxilia na identificação de possíveis fraudes, contribuindo para a regularidade dos pagamentos dos benefícios previdenciários.

O procedimento deve ser feito diretamente pelo aplicativo oficial gov.br. Depois de acessar a conta, o beneficiário deve entrar na área "Serviços" e selecionar a opção "Prova de vida". Em seguida, é preciso acessar o campo "Histórico de Prova de vida", selecionar a prova pendente e autorizar o procedimento. Na sequência, o aplicativo orientará o usuário durante o reconhecimento facial.

Após a conclusão da biometria, o beneficiário deverá confirmar o procedimento. Na tela de autorização, o status da Prova de Vida passará para "Autorizado", indicando que a etapa foi concluída.

Atendimento presencial

O Rioprevidência disponibilizará funcionários em 15 postos e agências da autarquia em diferentes regiões do estado para orientar os beneficiários que tiverem dúvidas sobre a realização da prova de vida digital. Há unidades no Centro do Rio, Méier, Bangu, Niterói, São João de Meriti, Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia, Campos dos Goytacazes, Barra do Piraí e Miracema.

Também existem postos de atendimento na Polícia Civil, no Centro do Rio, na Rua da Relação, número 42, além de unidades em Três Rios, Itaperuna, Petrópolis e na DVP da Secretaria de Estado da Polícia Militar. Os endereços podem ser consultados no portal oficial do Rioprevidência.

O órgão também disponibiliza uma página de perguntas e respostas sobre a Prova de Vida Digital Anual. Em caso de dúvidas, os beneficiários podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo telefone 0800 285 81 91. Para ligações realizadas por celular, também está disponível o número (21) 3850-3350, sujeito à cobrança da operadora.

Quem não realizar a prova de vida dentro do prazo estabelecido poderá ter o benefício suspenso. Durante os primeiros meses de implantação do sistema digital, no entanto, haverá um período de tolerância e adaptação para que os beneficiários se adequem ao novo procedimento antes da aplicação de eventuais medidas de suspensão.

Uma lista nominal dos aposentados e pensionistas que não realizarem a prova será publicada no Diário Oficial até o 10º dia útil do mês seguinte ao encerramento de cada período. A relação também ficará disponível no portal do Rioprevidência.

A suspensão do pagamento ocorrerá no mês posterior à publicação da lista de faltosos no Diário Oficial. Para restabelecer o benefício, será necessário realizar a Prova de Vida. Os valores suspensos serão pagos de forma retroativa, conforme o calendário de pagamentos do Estado.

O Rioprevidência também orienta os beneficiários a tomar cuidado com possíveis golpes durante a realização do procedimento. A recomendação é utilizar exclusivamente os canais oficiais do gov.br e evitar clicar em links recebidos por mensagens ou outros meios que possam direcionar para aplicativos falsos.

A autarquia alerta ainda que não envia mensagens pessoais por e-mail, telefone, WhatsApp ou outros canais para solicitar a realização da prova de vida. Os segurados devem utilizar apenas os canais oficiais disponibilizados pelo Rioprevidência.