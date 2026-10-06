Aeroporto Internacional do Galeão pode ter novo operador após leilão marcado para o fim do mês - Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Aeroporto Internacional do Galeão pode ter novo operador após leilão marcado para o fim do mêsMarcos de Paula/Prefeitura do Rio

Publicado 06/10/2026 18:27 | Atualizado 06/10/2026 18:28

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-Galeão passou oficialmente a integrar a rede da Aena. A concessionária assinou nesta terça-feira (6) o contrato de compra e venda de ações (SPA) do aeroporto e assumiu a gestão do terminal, ampliando sua operação no Brasil para 18 aeroportos em dez estados.





Com a entrada do Galeão no portfólio, a Aena passa a administrar uma estrutura que movimenta mais de 63 milhões de passageiros por ano no país. O aeroporto do Rio também passa a fazer parte da rede internacional da companhia, formada por 81 aeroportos em cinco países.



A concessão do Galeão terá duração até 2039. No fim de março, a Aena venceu o leilão de venda assistida do aeroporto com uma proposta de R$ 2,9 bilhões.



A empresa afirma que a nova gestão terá como prioridades a eficiência das operações, a melhoria da experiência dos passageiros, o fortalecimento do transporte de cargas e a geração de valor para o Rio de Janeiro. LEIA MAIS: Erro no site do TSE dá falta a eleitores que votaram no 1º turno Com a entrada do Galeão no portfólio, a Aena passa a administrar uma estrutura que movimenta mais de 63 milhões de passageiros por ano no país. O aeroporto do Rio também passa a fazer parte da rede internacional da companhia, formada por 81 aeroportos em cinco países.A concessão do Galeão terá duração até 2039. No fim de março, a Aena venceu o leilão de venda assistida do aeroporto com uma proposta de R$ 2,9 bilhões.A empresa afirma que a nova gestão terá como prioridades a eficiência das operações, a melhoria da experiência dos passageiros, o fortalecimento do transporte de cargas e a geração de valor para o Rio de Janeiro.





Galeão entra em rede internacional



Com a incorporação, o Galeão passa a contar com a estrutura de uma rede que reúne aeroportos administrados pela Aena em diferentes países. A expectativa da concessionária é ampliar as possibilidades de conexão nacional e internacional a partir do terminal carioca.



O presidente e CEO da Aena, Maurici Lucena, afirmou que a chegada ao Galeão representa um marco para a estratégia internacional da companhia.



“O Galeão é um aeroporto fundamental para a conectividade do país e, portanto, crítico para o Rio de Janeiro e para o Brasil, com potencial para ampliar suas conexões nacionais e internacionais”, disse.



Segundo Lucena, a experiência acumulada pela empresa no país também será utilizada na nova operação. A Aena atua no Brasil há sete anos.



Entre os pontos destacados pela concessionária está a possibilidade de integração do Galeão com outros aeroportos administrados pela empresa no país, especialmente Congonhas, em São Paulo.



A Aena avalia que essa coordenação pode ampliar as oportunidades de crescimento do aeroporto carioca e contribuir para consolidar o Galeão como um hub de conexões nacionais e internacionais.



Para a companhia, a chegada ao Rio também representa a incorporação de um ativo considerado estratégico, com infraestrutura consolidada, vocação internacional e potencial para o transporte de cargas.



A empresa afirma que a nova operação busca combinar a estrutura global da Aena com as características do aeroporto carioca, ampliando as possibilidades de conectividade do Galeão com outras regiões do Brasil e do exterior.