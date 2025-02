Interessados devem se candidatar até o dia 10 de março pela internet - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 27/02/2025 11:53 | Atualizado 27/02/2025 11:55

Rio - A Light, em parceria com o Senai, está com 18 vagas abertas para o Programa Jovem Aprendiz para a função de assistente administrativo em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Os interessados devem se candidatar até o dia 10 de março pela internet