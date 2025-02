A carga horária será de 20 horas de efetiva regência, acrescida de 10 horas de planejamento e estudo - Divulgação/GovRJ

A carga horária será de 20 horas de efetiva regência, acrescida de 10 horas de planejamento e estudoDivulgação/GovRJ

Publicado 27/02/2025 12:11

O governo do Estado do Rio de Janeiro convocou nesta quinta-feira, 27, mais 2.500 professores que estão no processo seletivo de migração de 18 para 30 horas. A inscrição tem caráter definitivo e o objetivo é fazer a migração da carga horária de até 5 mil profissionais para o ano letivo de 2025. No ano passado, mais de 4.900 professores concluíram a migração.

O regime de 30 horas semanais deverá ser cumprido na forma de 20 horas de efetiva regência, acrescida de 10 horas de planejamento e estudo, seguindo assim a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Também não haverá prejuízo na progressão para os que optarem pela troca do regime, sendo assegurada a manutenção do nível e referência que se encontravam antes de migrar, conforme Plano de Carreira do Magistério.

Os rendimentos desses profissionais serão atualizados de acordo com a tabela de vencimentos do Professor Docente I - 30h, assim que a folha de pagamento processar a alteração de jornada, o que deve ocorrer no pagamento seguinte à migração. A mudança de regime será aplicada em todas as áreas da carreira do docente, incluindo benefícios que serão levados para aposentadoria, com remuneração proporcional à nova jornada.



Os convocados nesta etapa devem se apresentar a partir do dia 10 de março, para conferência da documentação e abertura do processo individual na Regional. A partir do dia 28 de março serão realizadas as publicações com novas convocações da Migração 2025, sempre às sextas-feiras.