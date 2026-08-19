As aulas serão realizadas de forma on-line e ao vivoDivulgação

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Rodrigo Maciel
Rio - O Senac RJ abriu 500 vagas gratuitas para o curso Marketing Digital com inteligência artificial (IA). As aulas serão realizadas no modo on-line e ao vivo, com turmas nos horários da manhã, tarde e noite. Para se candidatar, é necessário ter no mínimo 16 anos e possuir noções básicas de informática. As inscrições devem ser realizadas pelo link.
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A capacitação tem 8 horas de formação prática e é ideal para quem quer começar a criar conteúdos no ambiente digital e entender como usar o marketing e a IA para divulgar produtos e aumentar vendas.
Com aulas às segundas, quartas e sextas-feiras a partir do dia 26, as turmas funcionam nos seguintes horários:
- 2026.1 (19h às 21h);
- 2026.2 (17h às 19h);
- 2026.3 (19h às 21h);
- 2026.4 (10h às 12h);
- 2026.5 (12h às 14h);
- 2026.6 (13h às 15h).
Para as turmas que começam no dia 27, às terças e quintas-feiras, os horários são:
- 2026.7 (19h às 21h);
- 2026.8 (8h às 10h); 
- 2026.9 (10h às 12h);
- 2026.10 (19h às 21h).
* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna