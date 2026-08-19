As aulas serão realizadas de forma on-line e ao vivoDivulgação
Senac RJ abre 500 vagas gratuitas em curso de Marketing Digital com IA
Pra se candidatar, é necessário ter no mínimo 16 anos e possuir noções básicas de informática; aulas começam no dia 26
Senac RJ abre 500 vagas gratuitas em curso de Marketing Digital com IA
Pra se candidatar, é necessário ter no mínimo 16 anos e possuir noções básicas de informática; aulas começam no dia 26
Feira gratuita no Rio reúne universidades dos EUA com bolsas
Evento acontece em Copacabana neste domingo (23); tecnologia e inteligência artificial estão entre as áreas de destaque
Faetec abre vagas gratuitas em cursos para mulheres em vulnerabilidade
Com inscrições até o dia 28, oportunidades são voltadas à qualificação profissional e oferecem auxílio-alimentação e transporte
MEC abre nove cursos gratuitos de IA para professores
Oportunidades estão disponíveis na plataforma Avamec; formações continuadas abordam uso pedagógico, ético e criativo da tecnologia
MetrôRio abre inscrições para Programa de Estágio
Oportunidades são destinadas a estudantes dos ensinos técnico e superior de diversas áreas de atuação; são oferecidas 14 vagas
JuvRio abre 3,5 mil vagas em cursos de tecnologia, audiovisual e inglês
As inscrições ficam abertas até o dia 8 de setembro e podem participar jovens de 15 a 29 anos que moram na capital fluminense