Pós da UVA capacita profissionais disruptivos para atuar em áreas que vão do carnaval até a inteligência artificial

Desde a inauguração da Praça da Apoteose, em 1984, a profissionalização do carnaval carioca aumenta a cada ano. Os barracões das escolas de samba, tanto as do grupo especial como as de acesso, contam com especialistas formados em cenografia, design, engenharia, figurino e moda. Um exemplo do nível dessa capacitação é a quantidade e a qualidade de profissionais formados pela pós-graduação em Figurino e Carnaval da Universidade Veiga de Almeida (UVA), a primeira do Brasil na área. Foram diversos carnavalescos que consolidaram suas carreiras após o curso, entre eles Tarcisio Zanon, o carnavalesco que esteve à frente da conquista do carnaval carioca com a Viradouro este ano.O núcleo de Pós-Graduação é uma das principais apostas da universidade para desenvolver profissionais empreendedores e disruptivos que buscam por atualização, desenvolvimento de novas habilidades, troca da área de atuação ou até mesmo criar seus próprios negócios. Após pesquisarem setores com maior demanda no mercado de trabalho, a UVA lançou novos cursos para capacitar profissionais que já atuam ou desejam se aprimorar em áreas como gestão de segurança cibernética, direito digital, negócios de inteligência artificial, entre outras.Segundo Beatriz Balena, reitora da UVA, esses são setores em que os recrutadores têm dificuldade para preencher vagas estratégicas, justamente por falta de profissionais capacitados. Ou, ainda, são áreas de inovação, celeiro para criação de novos negócios, mas que também esbarram na falta de preparo dos idealizadores. Os novos cursos da UVA foram pensados para serem concisos e priorizam a prática em sala de aula.O curso de Pós-Graduação emvisa capacitar o aluno para empreender em qualquer negócio que for produzir, como um show de rock, eventos esportivos, entre outros. A matriz curricular engloba disciplinas de produção, segurança e gestão de multidões, orçamento, cenografia, backstage data, sonorização e cobertura de mídia em tempo real.Já a pós emtem como objetivo capacitar profissionais de Direito, gestão, Compliance, Tecnologia da Informação e outras especialidades que necessitem conhecer as implicações jurídicas de atividades em ambientes digitais. A abordagem interdisciplinar e transversal do curso permite pensar em soluções para impasses legais envolvendo o uso da tecnologia.habilita profissionais nas chamadas metodologias ágeis a partir de situações reais de trabalho. Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP) e Design Thinking são algumas dessas formas de gerenciamento de projetos que propõem ciclos de desenvolvimento curtos, entregas bem definidas e foco na melhoria contínua dos processos.A pós-graduação emmescla conteúdo teórico e prático para atender a demanda de quem quer obter o máximo das aplicações profissionais do uso de drones, como fotógrafos, transportadora de amostras hospitalares, delivery, entre outros. Tendo ganhado destaque na década de 1980, inicialmente como tecnologia militar, os drones passaram por uma miniaturização nos anos 2000, o que resultou em um mercado promissor nos segmentos recreativo e de fotografia. Os drones hoje também são utilizados para gerar dados sobre o clima, monitorando fronteiras, e segurança, ajudando corpos de bombeiros a avaliar danos e auxiliando equipes táticas da polícia a rastrear suspeitos.A nova pós emtem como objetivo instrumentalizar programadores e técnicos em geral que desejam atuar como “hackers do bem”, ou seja, ao invés de invadir sistemas, com fins ilícitos, eles protegem as empresas de ataques cibernéticos. São profissionais altamente demandados por empresas que querem proteger seus ativos mais vulneráveis. Eles são contratados para invadir e avaliar onde estão as fragilidades das redes de informação e de automação das companhias.é um curso de pós-graduação que prepara profissionais para coletar, armazenar, gerir e principalmente dar sentido ao emaranhando de dados obtidos por diversos canais de informação. Esses profissionais têm um amplo mercado de atuação. Nove dias antes da Organização Mundial da Saúde (OMS) emitir um alerta sobre a epidemia de coronavírus na China, uma startup de tecnologia previu o surto da doença e a ordem dos locais em que ela chegaria. Esse é apenas um exemplo do tipo de informação possível de se obter ao combinar Big Data, ciência de dados e inteligência artificial.O curso de Pós-Graduaçãovisa preparar profissionais em cargos de liderança a desenvolver as chamadas soft skills e repassar às suas equipes conceitos de inteligência emocional, modelos mentais e gestão de pessoas. São gestores que precisam analisar crises e mudanças não apenas pela ótica sistêmica, aplicando as melhores ferramentas e metodologias de gerenciamento, mas também sob o ponto de vista do grupo e, principalmente, do indivíduo.Na área de saúde, o curso de pós-graduação em, destinado aos fisioterapeutas, é o primeiro do Rio de Janeiro a utilizar abordagem integrativa somato emocional, aliando tratamento convencional com a programação neolinguística. Os cursos disponíveis no mercado atuam apenas na solução dos problemas de origem física. Contudo, grande parte da causa de doenças relacionadas à coluna, como dores, travamento e perda de movimentos, tem origem emocional e estão relacionados a situações traumáticas, entre elas morte de pessoas próximas, perda de emprego, término de relacionamentos etc.