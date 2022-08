Lula se consolida como a segunda opção de voto dos eleitores de Ciro Gomes, Simone Tebet e André Janones - AFP

Lula se consolida como a segunda opção de voto dos eleitores de Ciro Gomes, Simone Tebet e André JanonesAFP

Publicado 12/08/2022 17:37

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, nesta sexta-feira, 12, o resultado do seu mais recente estudo de opinião pública sobre os aspirantes ao cargo de presidente da República. O levantamento, realizado entre os dias 7 e 11 de agosto, entrevistou 1541 eleitores do estado de Pernambuco, homens e mulheres, com idade a partir de 16 anos



No cenário espontâneo, quando os candidatos não são apresentados aos entrevistados, o ex-presidente Lula (PT) aparece em primeiro lugar, com 43,2% das intenções de voto. Em seguida aparece Jair Bolsonaro (PL), com 22,6%, e Ciro Gomes (PDT), com apenas 2,7%. Juntos, todos os demais candidatos somaram 1% das intenções de voto. Não responderam ou não sabem em quem vão votar somam 24,3% e votos brancos ou nulos representam 6,3% do total.



Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Lula manteve a liderança, subindo para 52,5% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro subiu 5,4 pontos percentuais e aparece com 28%, e Ciro Gomes aparece com 6%, uma melhora de 3,3 pontos percentuais. Os demais candidatos somam 2,8% das intenções de voto.



Neste cenário, o número de entrevistados que não responderam ou não sabem em quem vão votar caiu para 3,2% e o de votos brancos ou nulos subiu para 7,5% do total.



No comparativo das três últimas pesquisas, Lula apresentou queda de 1,0 p.p. em relação a julho e de 1,8 p.p. em relação a maio. Jair Bolsonaro subiu de 26%, em maio, para 27,5%, em julho, e agora aparece com 28%. Crescimento também para Ciro Gomes, que se manteve em 5,2% nas duas primeiras pesquisas mas agora subiu para 6,0% das intenções de voto.



O estudo também traçou um perfil da opinião pública no estado sobre o governo de Jair Bolsonaro. De acordo com o levantamento, 58,5% dos eleitores de Pernambuco desaprovam a atual gestão; a aprovação ficou em 36,9%.



A pesquisa apresenta um nível de confiança de 95%, com margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.