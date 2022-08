Romário - Reprodução/Instagram

RomárioReprodução/Instagram

Publicado 16/08/2022 16:52

Pesquisa Ipec, divulgada na segunda-feira (15) revela que Romário (PL) lidera as intenções de voto para o Senado. Em segundo lugar estão cinco outros candidatos empatados tecnicamente: Cabo Daciolo, Alessandro Molon, Clarissa Garotinho, Daniel Silveira e André Ceciliano. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.

Este ano, os eleitores fluminenses elegem apenas um senador. Segundo a pesquisa, Romário (PL) aparece com 27%, seguido por Cabo Daciolo (PDT) 8%, Alessandro Molon (PSB) 7%, Clarissa (União Brasil) 7%, Daniel Silveira (PTB) 6% e André Ceciliano (PT) 4%. 17% não souberam responder e 21% escolheram branco ou nulo.

O estudo foi feito com 1.200 pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto em 37 cidades fluminenses. Está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro sob o protocolo Nº RJ-08527/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-03082/2022.