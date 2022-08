Aplicativo do Twitter - AFP

Publicado 17/08/2022 16:36 | Atualizado 17/08/2022 16:37

Em linha com seu objetivo de promover conversas cada vez mais saudáveis e dar às pessoas mais controle sobre sua experiência no serviço, o Twitter lança nesta quarta (17) uma campanha com dicas práticas sobre como identificar e lidar com desinformação. A campanha de educação midiática vai contar com Tweets nos perfis oficiais do @TwitterBrasil e @TwitterSeguroBR.



Os conteúdos reunirão orientações em passos simples e rápidos que as pessoas podem seguir para checar algumas informações básicas antes de compartilhar algo: se as fontes são confiáveis, se a foto não foi adulterada ou se o site de destino de um link não parece estranho, por exemplo. Veja a primeira sequência de Tweets da série: