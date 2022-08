Soraya Thronicke é candidata à presidência da República pelo União Brasil - Agência Senado

Publicado 17/08/2022 20:18

A candidata à presidência da República pelo União Brasil, Soraya Thronicke, fez campanha hoje (17) em cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Foram visitados os municípios de Praia Grande, São Vicente e Santos. Contatada pela Agência Brasil, a candidata disse que, se eleita, vai propor a substituição de impostos federais por um tributo único.

A primeira atividade da candidata foi a visita ao projeto social Taysão, no meio da tarde, na Praia Grande. Em seguida, fez uma caminhada e corpo a corpo com eleitores no centro da cidade de São Sebastião, onde pediu o fim dos conflitos causados pela política.

“O país não aguenta mais tanta briga e confusão, nós queremos paz e união”, disse, em meio a correligionários.

Em Santos, a candidata deu entrevista para a TV Santa Cecília.

Senadora do Mato Grosso do Sul pelo União, Thronicke divulgou seu primeiro vídeo de campanha, no qual propõe uma “reflexão”, no sentido de não permitir que a política separe o eleitor de família e amigos nessas eleições.

A candidata defende que tem propostas concretas para o Brasil. “Ao menos, até o momento, os outros candidatos ao Planalto têm propostas genéricas em várias temáticas. Nós chegamos com uma proposta concreta de crescimento econômico e de combate à pobreza, que é acabar com os impostos federais e implementar, por exemplo, um só tributo, beneficiando a maioria, que são os mais pobres”, disse a candidata.

A candidata também comentou como será a tônica de sua campanha: “na TV, inclusive, vamos compartilhar com o cidadão soluções concretas. É nisso que vamos apostar para mostrar quem sou e o que pretendo fazer, caso seja eleita presidente da República, para fazer do Brasil novamente um país humanizado e desenvolvido”, acrescentou.