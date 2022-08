Ciro Gomes faz caminhada na Zona Norte do Rio - Carlos Cruz

Ciro Gomes faz caminhada na Zona Norte do RioCarlos Cruz

Publicado 19/08/2022 20:23 | Atualizado 19/08/2022 20:29

O candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) realizou, nesta sexta-feira, 19, uma caminhada pelas ruas da Tijuca, na Zona Norte do Rio. Acompanhado por sua vice na chapa, Ana Paula Matos, e de um grupo de apoiadores, Ciro conversou com moradores e comerciantes locais. A caminhada terminou às 18h30 na nova sede do comitê do partido, onde foram recepcionados por Cabo Daciolo, que concorre ao Senado pelo PDT.



Ciro conversou com os jornalistas e apresentou alguns pontos de seu plano de governo. Em uma crítica ao atual presidente, o pedetista lembrou que Bolsonaro repete a forma de governar de seus antecessores.



“Lula governou com essa gente e foi parar na cadeia. Dilma governou com essa gente e foi cassada. Michel Temer governou com essa gente e foi parar na cadeira. Agora Bolsonaro governa com essa mesma gente e está desmoralizado”, declarou o candidato. “Se a gente não entender que a solução para o Brasil é dar um passo adiante e mudar o modelo econômico, o modelo de governança política que transformou a Presidência da República num valhacouto de bandidos, nós não vamos sair dessa crise”, destacou.



Ciro informou que a meta de seu governo será gerar 5 mil novos empregos já nos dois primeiros anos de mandato, caso seja eleito. Para isso, ele pretende retomar 14 mil obras que, segundo o candidato, já estão licitadas, licenciadas, mas que permanecem paradas. O projeto ainda conta com o que ele chamou de um massivo programa de urbanização de favelas, que também possibilitará a geração de empregos e de renda.



O presidenciável também pretende impulsionar a indústria nacional por meio de quatro complexos industriais: saúde, agronegócio, defesa e petróleo.



“Qual o sentido do Brasil, que sabe fazer derivados de petróleo há mais de 40, 50 anos, virar agora importador líquido de diesel e de querosene de aviação gerando emprego no Texas? Vai ser tudo produzido aqui”, garantiu o candidato.