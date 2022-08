Omar Aziz tenta a reeleição para o Senado - Waldemir Barreto/Agência Senado

Omar Aziz tenta a reeleição para o SenadoWaldemir Barreto/Agência Senado

Publicado 20/08/2022 11:10

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou oficialmente na terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a Vice-Presidência; 223 para governador e vice-governador, 232 para senador, 10.269 para deputado federal, 16.208 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

Pela legislação eleitoral, os candidatos estão autorizados a fazer caminhadas, carreatas com carro de som e a distribuir material de campanha até as 22h. A campanha vai até 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno.

No Amazonas, sete candidatos disputarão vaga no Senado.

Saiba quem são os candidatos:

Arthur Neto (PSDB) - nº 451 - Coligação: A Força do Povo

Bessa (Solidariedade) - nº 777 - Coligação: Nós, o Povo

Coronel Menezes (PL) - nº 222 - Coligação: Aqui é Trabalho

Luís Castro (PDT) - nº 123 - PDT

Marília Freire (PSOL) - nº 500 - Coligação: Federação PSOL Rede

Omar Aziz (PSD) - nº 555 - Coligação em Defesa da Vida

Pastor Peter Miranda (Agir) - nº 361 - Agir