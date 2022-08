Feira de São Cristóvão - Divulgação

Publicado 20/08/2022 18:15 | Atualizado 20/08/2022 18:16

Tradicional reduto carioca da cultura nordestina, a Feira de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, foi um verdadeiro ímã para políticos neste sábado, 20. Tudo por acaso!



O primeiro a dar o ar da graça foi o candidato ao Palácio Guanabara pelo PMB, Wilson Witzel. Em sua rede social, o ex-governador postou uma foto posando com um grupo de dançarinos de quadrilha e escreveu: “A Feira de São Cristóvão ficou pequena! Fiquei muito feliz com a receptividade das pessoas nesse espaço de preservação da cultura do Nordeste brasileiro no Rio de Janeiro. Reencontramos também as raízes da família da minha esposa que veio da cidade de Sobral”.



Wilson Witzel posa com grupo de artistas na Feira de São Cristóvão Reprodução / Instagram

Depois foi a vez do ex-prefeito do Rio Cesar Maia. Candidato a vice na chapa de Marcelo Freixo (PSB) ao Governo do Rio, Maia passeou pela feira acompanhado da esposa, Mariangeles, e da filha, Dani Maia, que concorre uma vaga no Congresso como deputada federal pelo PSDB.



“Hoje meu pai, minha mãe e eu viemos juntos começar nossa campanha nesse espaço emblemático!”, escreveu a candidata em sua conta no Instagram.



Cesar Maia e sua filha, Dani Maia, passeiam pela Feira de São Cristóvão Reprodução / Instagram

Mais tarde, o ex-senador Lindbergh Farias, que, coincidentemente, também passeava pelo local, foi se juntar ao grupo.



O governador do Rio e candidato à reeleição, Cláudio Castro, foi o último a aparecer por lá. O compromisso estava completamente fora de sua agenda, mas o político optou por cancelar outras visitas e dar uma passada pela feira para conversar com eleitores e arrematar mais votos para sua campanha.



Castro conversou com comerciantes, foi homenageado pelos repentistas que se apresentaram na praça principal da feira e almoçou com apoiadores. O governador prometeu investir na melhoria da infraestrutura do Pavilhão de São Cristóvão, patrimônio histórico e cultural do Rio.

Cláudio Castro visita Feira de São Cristóvão ROGERIO SANTANA

"O sangue nordestino corre nas minhas veias. Sou filho de cearense com baiana. É uma alegria estar de volta aqui, em contato com esse povo e essa cultura, que é a cultura brasileira e fluminense", disse o candidato.

O resultado foi um dia bastante agitado pelo antigo Bairro Imperial do Rio de Janeiro, apesar da chuva e do frio que costumam espantar o carioca.