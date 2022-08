Candidatos ao governo do Rio - Divulgação / O Dia

Publicado 22/08/2022 15:08 | Atualizado 22/08/2022 16:40

Agenda dos candidatos ao Governo do Rio nesta segunda (22/08)



Cláudio Castro (PL)



O candidato à reeleição fez caminhada na Uruguaiana, no Centro do Rio, hoje pela manhã.



Cyro Garcia (PSTU)



O postulante fará panfletagem na Praça Barão de Drummond, em Vila Isabel, às 17h.



Eduardo Serra (PCB)



No final da tarde, Serra dará entrevista à BandNews FM, na sede da emissora, às 17h. À noite, o postulante se reúne com a coordenação geral da campanha do PCB-RJ.



Juliete Pantoja (UP)



De manhã, Pantoja fez panfletagem em frente ao BRT do Fundão. Ao meio-dia, a candidata participou da Roda de Conversa do mandato de Glauber, na Carioca. Às 17h, ela participa do ato ‘Parem com as chacinas!’, na entrada da Grota, no complexo da Penha.



Luiz Eugênio (PCO)

O aspirante ao cargo de governador, gravou vídeos pela manhã. À tarde, Luiz Eugênio fará um corpo a corpo em Pirai.

Marcelo Freixo (PSB)



Durante a manhã, Freixo conversou com usuários das barcas, na Praça Arariboia em Niterói.



Paulo Ganime (Novo)



Ganime almoçou com empresários e liderança religiosa no Restaurante Panorâmico, em Guapimirim. À tarde, às 14h, participou de um encontro com produtores rurais em Teresópolis.



Rodrigo Neves (PDT)



Pela manhã, o candidato realizou a gravação para o programa eleitoral gratuito. Na parte da tarde, Neves concedeu entrevista ao vivo para o G1. À noite, o postulante encontrará com lideranças comunitárias do Jardim Catarina, em São Gonçalo.



Wilson Witzel (PMB)

Pela manhã, Witzel gravou vídeos para sua campanha. À tarde, se reúne com empresários no Centro do Rio.