O ex-governador petista Wellington Dias concorre ao Senado - Reprodução

Publicado 23/08/2022 17:44

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou oficialmente na terça-feira (16) e vai até 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno. Oito candidatos disputam uma vaga no estado.

Pela legislação eleitoral, os candidatos estão autorizados a fazer caminhadas, carreatas com carro de som e a distribuir material de campanha até as 22h.

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a Vice-Presidência; 223 para governador e vice-governador, 236 para senador, 10.406 para deputado federal, 16.453 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

Confira os candidatos ao Senado pelo Piauí:

Albetiza Moreira (PCO) - nº 290 - Coligação: PCO

Don Lotti (Patriota) - nº 510 - Coligação: Patriota

Fábio Servio (Pode) - nº 190 - Coligação: O Piauí Tem Esperança

George Mágno (PSOL) - nº 500 - Coligação: Federação PSOL Rede

Gervásio Santos (PSTU) - nº 166- Coligação: PSTU

Joel Rodrigues (PP) - nº 111 - Coligação: Vamos Mudar o Piauí

Professor Ajosé (PMN) - nº 333 - Coligação: PMN

Wellington Dias (PT) - nº 131- Coligação: A Força do Povo