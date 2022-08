Rodrigo Neves(PDT) faz caminhada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense - Divulgação / PDT

Publicado 23/08/2022 19:30

Em caminhada com apoiadores no calçadão de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, o candidato pedetista ao governo do Rio, Rodrigo Neves (PDT), fez críticas à gestão da Saúde durante a pandemia na tarde desta terça (23). O ex-prefeito de Niterói também lembrou as denúncias de corrupção que culminaram com o impeachment do então governador Wilson Witzel.



“O governo Witzel-Cláudio Castro abandonou o povo na pandemia. Aquela má gestão e a corrupção com os hospitais de campanha que não funcionaram na Baixada, nem nos demais locais do Estado”, afirmou.



O postulante aproveitou para falar sobre transformar o Hospital da Mulher Heloneida Studart, localizado no município, em um “grande hospital geral para a população.”



Como proposta para a área da Educação, Neves prevê “retomar e reabrir todos os Cieps que hoje estão abandonados”. Ele também pretende “dobrar o investimento em ensino profissionalizante” e “fazer parcerias com as prefeituras para garantir o acesso universal à creche”, em horário integral.