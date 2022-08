PF - Divulgação

PF Divulgação

Publicado 25/08/2022 12:19

Em nota divulgada nesta quarta-feira (24), o empresário José Koury garantiu que apoiará integralmente quem for eleito em outubro “seja de que partido for”. O dono do Shopping Barra World, assim como outros integrantes do grupo de WhatsApp “Empresários e Política”, revelado pelo Portal Metrópoles, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na terça-feira.



Em seu comunicado, Koury afirma sempre ter sido “defensor da DEMOCRACIA e da livre liberdade de expressão e de pensamento”, dizendo ainda entender a atitude do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, responsável pela autorização da ação. O empresário ressalta, no entanto, que mensagens com teor golpista reproduzidas na imprensa teriam sido usadas fora de contexto.



Leia abaixo a íntegra do texto:



“Entendo que o Ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão que lhe pareceu correta, após receber denúncias e tomar conhecimento das matérias publicadas na imprensa. Os prints exibidos pela mídia foram usados completamente fora do contexto em que foram postados. O referido grupo de Whatsapp tem mais de 200 participantes, de diversas ideologias políticas, num amplo espaço de debate, plural e democrático. As pessoas que estão no grupo comentam vários assuntos, emitem opiniões, divergem e discutem sem a menor preocupação de serem mal interpretadas. Possivelmente, se você faz parte de algum grupo, sabe disso.



Pensar em organizar uma “conspiração” dentro de um grupo de WhatsApp com cerca de 200 pessoas com tendências políticas de esquerda, direita e até mesmo de centro, onde a maioria nem se conhece, me parece uma teoria muito fantasiosa. Eu por exemplo só conheço pessoalmente duas ou três pessoas do grupo.



Tenho 64 anos, trabalho pelo menos 12 horas por dia, desde os 16 anos de idade, e sempre fui defensor da DEMOCRACIA e da livre liberdade de expressão e de pensamento. No grupo estão reunidos empresários e executivos que geram milhares de empregos, homens de bem, que têm família, pagam impostos e batalham muito para tornar o Brasil cada dia melhor. Aquele que for eleito, seja de que partido for, terá nosso apoio integral.

Obrigado”