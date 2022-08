Candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL) faz caminhada em Vilar dos Teles, em São João de Meriti - Rafael Campos

Publicado 25/08/2022 17:48

No início da tarde desta quinta (25), o governador Cláudio Castro (PL) participou de uma caminhada no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Ao lado de Washington Reis, seu candidato a vice, o postulante à reeleição mencionou que a região já foi a “Capital Nacional do Jeans e garantiu que o título voltará para a cidade”.



“Estamos incentivando o setor produtivo para que importantes polos, como Vilar dos Teles, recuperem a sua importância na produção nacional”, afirmou Castro.



Durante caminhada, o postulante apostou nas políticas de facilitação de crédito para empresas e na mobilidade como atrativos para investimentos e novos empreendimentos na região.



Com o objetivo de gerar mais empregos e melhorar a infraestrutura da cidade, o governador pretende aumentar as linhas de crédito para empreendedores por meio da AgeRio – uma sociedade de economia mista que está vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais.



Como projeto de mobilidade urbana para a área, Castro prevê, ainda este ano, iniciar as obras do MetrôLeve. O projeto, que visa levar o metrô até a Baixada Fluminense, ligará a Pavuna a Nova Iguaçu, passando por São João de Meriti.



O governador mencionou que a cidade “tem a maior densidade demográfica da Baixada e ficou conhecida como cidade dormitório pela falta de empregos.” Ele prevê a redução de impostos para mudar esta realidade.