No total, são 237 postulantes a 27 vagas em disputa - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

No total, são 237 postulantes a 27 vagas em disputaFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 28/08/2022 14:40 | Atualizado 28/08/2022 14:45

Na corrida para o Senado mais concorrida em pelo menos 30 anos, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 14 senadores vão tentar a reeleição para mais um mandato de oito anos. O primeiro turno das Eleições 2022 acontece no próximo dia 2 de outubro. No total, são 237 postulantes a 27 vagas em disputa. A média é de 8,7 candidatos por vaga.



Tentam a reeleição neste ano os senadores Dário Berger (PSB-SC; Álvaro Dias (Podemos-PR); Romário (PL-RJ); Rose de Freitas (MDB-ES); Alexandre Silveira (PSD-MG); Wellington Fagundes (PL-MT); Otto Alencar (PSD-BA); Katia Abreu (PP-TO); Davi Alcolumbre (União Brasil-AP); Acir Gurgacz (PDT-RO); Omar Aziz (PSD-AM); Telmário Mota (Pros-RR); Guaracy Batista da Silveira (Avante-TO) e Roberto Rocha (PTB-MA).



O Senado tem outros sete parlamentares com mandato em sua reta final que não concorrerão a nenhum cargo em 2022: Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), Luiz do Carmo (PSC-GO), Maria do Carmo Alves (PP-SE), Nilda Gondim (MDB-PB), Paulo Rocha (PT-PA), Reguffe (Sem partido) e Tasso Jereissati (PSDB-CE).



Disputa acirrada

Em alguns estados, a disputa pelo Senado é ainda mais acirrada do que a média. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem 13 pretendentes ao Senado, seguido de Distrito Federal, Pará e Tocantins — com 12 candidatos cada. Os estados com menor concorrência são Alagoas e Maranhão, com 5 candidatos. Bahia, Ceará e Mato Grosso do Sul têm 6 pretendentes cada.



Enquanto os deputados têm mandato de quatro anos, os senadores têm mandato de oito anos. Em 2022, termina o mandato de um senador de cada estado, ou seja, neste ano os candidatos disputam apenas uma vaga. Nas eleições de 2026, portanto, o número de vagas dobrará em relação a este ano e serão eleitos dois senadores por estado.





*Com informações da Agência Senado