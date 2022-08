André Janones - Divulgação

André JanonesDivulgação

Publicado 28/08/2022 22:45 | Atualizado 28/08/2022 22:47

Depois de quase partir para a violência física com o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, o deputado federal André Janones (Avante-MG), apoiador da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República, brigou nos bastidores do debate presidencial com outros dois bolsonaristas: os candidatos a deputado Adrilles Jorge (PTB-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG). Organizadora do debate, a Band mobilizou um cordão de segurança para separar as campanhas.

Enquanto Janones detalhava a briga com Salles à imprensa, Nikolas se aproximou a passou a imitar o deputado federal com gestos de caráter homofóbico. Janones se levantou e fez uso de palavrões. Adrilles Jorge se juntou às provocações e xingamentos, bem como o ex-presidente da Fundação Palmares Sérgio Camargo, chamado pelo apoiador de Lula de "capitão do mato".

Além dos seguranças, petistas como Rui Falcão buscaram Janones para contê-lo. O candidato a senador Juliano Medeiros (PSOL) fez o mesmo.