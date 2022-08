Soraya Thronicke, durante debate na Band - MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Soraya Thronicke, durante debate na BandMIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Publicado 29/08/2022 11:12

A senadora e candidata do União Brasil à Presidência, Soraya Thronicke, criticou na madrugada desta segunda-feira, 29, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). A parlamentar, que já foi vice-líder do governo, disse que o presidente e o filho são "traidores da pátria" e que "jamais se curvará" a eles.

"Fui sim, eleita com Bolsonaro, acreditando nas bandeiras do combate à corrupção. Logo após, me decepcionei por completo, começando por você, que me ligou aos berros exigindo a retirada da minha assinatura na CPI da Lava Toga", afirmou a candidata. O episódio a que ela se refere aconteceu logo no início do governo, em 2019, quando uma parte da base bolsonarista no Senado queria instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar ministros do Supremo Tribunal Federal.

A briga começou quando Flávio comentou nas redes sociais a atuação de Soraya durante o debate presidencial da Band. De acordo com o filho do presidente, a senadora só se elegeu em 2018 por causa de Bolsonaro. "Você que também nunca tinha ouvido falar da candidata Soraya, assim ela foi eleita: ‘a Senadora do Bolsonaro’. A história já mostrou como o eleitor trata os traidores", afirmou Flávio.

O primeiro debate presidencial da campanha aconteceu na noite deste domingo, 28, e contou com a participação dos candidatos Bolsonaro, Soraya, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Felipe d’Avila (Novo). Durante o programa, o presidente virou alvo dos concorrentes por ofender as mulheres. Bolsonaro atacou a jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, e Simone Tebet.

Ex-vice-líder de Bolsonaro no Congresso, Soraya não poupou críticas ao ex-aliado durante o programa. "Quando homens são tchutchuca com outros homens, mas vêm para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada", declarou.