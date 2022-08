Paulo Ganime (Novo) visita a Bolsa de Gêneros Alimentícios, na Penha, nesta terça-feira (30) - Divulgação / Partido

Publicado 30/08/2022 22:04

Em visita a Bolsa de Gêneros Alimentícios, na Penha, nesta terça-feira (30), o candidato ao Governo do Rio Paulo Ganime (Novo) conversou com empreendedores e representantes do setor de alimentos sobre o desenvolvimento econômico do estado. Algumas das propostas do postulante para a área está a redução do ICMS e a prorrogação do prazo de pagamento do imposto. Desta forma, Ganime acredita que pode “atrair empresas e gerar novos postos de trabalho no Rio”.



Durante o encontro, o aspirante ao Palácio Guanabara falou sobre a importância do setor alimentício: "É um setor fundamental, seja atacadista ou varejista, que faz com que a comida chegue na mesa do cidadão fluminense. Com carga tributária mais baixa e infraestrutura logística adequada pode fazer com que a gente tenha redução da inflação e que as pessoas tenham condições de se alimentar cada vez melhor no Rio de Janeiro”, disse.



À tarde, o candidato esteve na Uruguaiana, no Centro da cidade, e conversou com a população sobre os problemas de transporte público.