Candidatos ao Governo do RioDivulgação / O Dia

Publicado 31/08/2022 09:53

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta quarta-feira:



Cláudio Castro (PL): o candidato à reeleição participa, às 10h30, de sabatina com jornalistas do Globo, Extra, Valor Econômico e CBN. Ao meio-dia, Castro visita as obras do Museu da Imagem e do Som (MIS), em Copacabana.



Cyro Garcia (PSTU): às 12h30, o candidato será entrevistado pela jornalista Isabele Benito, no SBT. Às 19h30, Cyro participa da sabatina promovida pelo Instituto de Educação Política e Cidadania, com transmissão online nas redes sociais do IEPC.



Eduardo Serra (PCB): o candidato fará uma panfletagem às 11h30 na Rua General Canabarro, em frente ao prédio da Petrobras. Às 13h30, dará entrevista para a TV Zoom de Nova Friburgo.



Juliete Pantoja (UP): às 8h30, a candidata realizou uma panfletagem na estação de São Cristóvão. Às 11h, Juliete visita a Ocupação de mulheres Almerinda Gama, no Centro. Na parte da tarde, a candidata participa da assembleia do SINTIFRJ (Sindicato dos Trabalhadores do IFRJ), também no Centro, e às 16h terá uma reunião no partido.



Luiz Eugênio (PCO): o candidato não informou sua agenda.



Marcelo Freixo (PSB): às 15h, o candidato conversa com mulheres de São Gonçalo sobre saúde, no Colubandê, embaixo da passarela da UPA. Às 16h, fará uma caminhada no Centro de São Gonçalo para cumprimentar eleitores.



Paulo Ganime (NOVO/RJ): o candidato estará em Itaperuna, às 11h30, para uma caminhada pelas ruas da cidade. Às 16h, caminhará com apoiadores no Calçadão do Centenário, em Itaocara. À noite, Ganime participa do lançamento da candidatura de Bruno Borges a deputado estadual pelo Partido Novo. O evento será às 19h, no Máfia PUB.



Rodrigo Neves (PDT): acompanhado por Ciro Gomes, candidato à Presidência da República de seu partido, Neves realizará uma caminhada pela Saara, no Centro do Rio, às 9h. Às 12h, os dois serão recebidos pela direção da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) para apresentar a empresários industriais fluminenses suas propostas. Às 15h30, Rodrigo Neves participa de sabatina da CNN Brasil.



Wilson Witzel (PMB): o candidato fará uma caminhada às 10h pelas ruas de Bonsucesso para cumprimentar os eleitores. Às 17h, a caminhada será em Paracambi. Na sequência, Witzel participará da gravação de um podcast.