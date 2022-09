Segundo Ciro Gomes (PDT), a população só foi para a "humilhação da inadimplência" por causa da política do adversário. "Encantador de serpentes que faz uma aposta hipócrita na ignorância." - MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Publicado 01/09/2022 14:55

Após o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) propor um plano semelhante ao de Ciro Gomes (PDT) para retirar o nome da população brasileira do SPC, com o refinanciamento de dívidas, o pedetista reagiu. Segundo o candidato do PDT, a população só foi para a "humilhação da inadimplência" por causa da política do adversário. "Encantador de serpentes que faz uma aposta hipócrita na ignorância."

O presidenciável afirmou que o problema, apesar de agravado pelo governo Jair Bolsonaro (PL), foi iniciado por Lula, que "estimulou violentamente o crédito", disse, durante coletiva após encontro promovido pela Agenda 227. "Ele quer que o povo se lembre do dia que teve direito de comprar uma geladeira no crediário, porque no tempo dele todo mundo tinha como comprar, mas quer que o povo esqueça que foi pra humilhação da inadimplência e para humilhação do SPC por causa da política dele."

O pedetista também atribui ao governo petista a ascensão de Bolsonaro. "Quer que todo mundo vote nele porque tem o fascismo do outro lado, como se Bolsonaro não fosse produto disso. O povo brasileiro votou no Bolsonaro para protestar contra a corrupção generalizada e a crise econômica mais grave da história, que o Lula produziu", concluiu.