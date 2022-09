Candidato se reuniu com membros da Galeria de Heróis - Divulgação / Paulo Ganime

Publicado 02/09/2022 18:13 | Atualizado 02/09/2022 18:13



O candidato a governador do Rio de Janeiro pelo Novo, Paulo Ganime se reuniu com membros da Galeria de Heróis, no início da tarde desta sexta-feira (02), no Centro do Rio. A Fundação, que ajuda trabalhadores da segurança pública e familiares com ações sociais, hoje conta com mais de 12 mil associados.

Durante o evento, o presidente e idealizador do projeto, João Rodrigues declarou apoio ao candidato. "Eu vou apoiar o Paulo Ganime porque ele é a promessa para a segurança pública. E a segurança está muito carente de um bom administrador e gestor público", disse.



Ganime ressaltou que segurança é prioridade e prometeu aumentar o efetivo policial nas ruas. O candidato falou ainda sobre a importância de conversar com os representantes da Galeria de Heróis. “Falar com eles é ouvir quem está na ponta, ouvir aqueles profissionais que colocam as sua vidas em risco, nossos heróis que estão a serviço da população , muitas vezes sem condições adequadas

de trabalho. É muito importante estar em contato com eles para melhorar a condição de trabalho dos servidores e a segurança do nosso estado", afirmou.