Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), fez campanha em São João de Meriti neste sábado (3/9)Rafael Campos / Divulgação

Publicado 03/09/2022 15:39

Em caminhada pelas ruas de São João de Meriti, na manhã deste sábado (3), o governador e candidato à reeleição Cláudio Castro (PL) declarou que pretende ampliar os programas Restaurante do Povo e RJ Alimenta. O objetivo é garantir a alimentação de pessoas em situação de vulnerabilidade social.



“Estamos investindo R$ 4,6 milhões apenas no Restaurante do Povo de São João de Meriti, que vai servir refeições a R$ 1. Hoje, já oferecemos mais de 19 mil pratos por dia em nove restaurantes e vamos chegar a 26 unidades nos próximos dois anos. Além disso, já distribuímos 4,1 milhões de quentinhas gratuitas pelo RJ Alimenta em cinco pontos de entrega”, disse Castro



O postulante discursou para moradores do bairro de Venda Velha e prometeu que o município ganhará em breve uma unidade do Restaurante do Povo e outra do Café do Trabalhador.



O governador também conversou com comerciantes do local e falou sobre a geração de emprego e o combate à pobreza. O postulante disse que foi investido “mais de R$ 5 milhões por meio de 475 linhas de créditos” em São João de Meriti, o que "contribuiu para a abertura de mais de 2,2 mil empresas nos últimos dois anos”, afirmou.