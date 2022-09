Candidatos ao Governo do Rio - Divulgação / O Dia

Candidatos ao Governo do RioDivulgação / O Dia

Publicado 05/09/2022 09:32

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta segunda-feira:



Cláudio Castro (PL): o candidato à reeleição visitará Petrópolis, na Região Serrana, e voltará em pontos atingidos pelos temporais de fevereiro e março.



Cyro Garcia (PSTU): às 15h, o candidato dará uma entrevista para o jornal O Dia. À noite, Cyro se reúne com o Comitê de Campanha.



Eduardo Serra (PCB): às 09h, o candidato dará uma entrevista à rádio Amaury Valério. Às 11h, fá uma panfletagem seguida de caminhada na UFF, no Campus Gragoatá.Na parte da tarde, o candidato terá uma plenária com trabalhadores do transporte no Sindicato dos Estivadores, fechando o dia às 19h com uma reunião da Coordenação geral da Campanha PCB/RJ.



Juliete Pantoja (UP): a candidata começou o dia às 6h com uma panfletagem na estação de Madureira. A atividade segue às 11h30 no EDISEN/Petrobras, no Centro do Rio. Às 14h, assistirá à transmissão de sua entrevista ao site G1. Na sequência, participará de um debate com estudantes da UFRJ no Centro do Rio, terminando o dia às 18h em uma roda de conversa com trabalhadores na Tijuca.



Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda de campanha.



Marcelo Freixo (PSB): às 10h15, Marcelo Freixo se encontrará com catadores de materiais recicláveis da Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente, em Maria das Graças.



Paulo Ganime (NOVO/RJ): às 12h, o candidato se encontrará com empresários na Firjan para apresentar suas propostas para as indústrias fluminenses.



Rodrigo Neves (PDT): às 8h, o candidato participou da gravação de programas eleitorais. Às 12h30, participa de uma sabatina no telejornal SBT Rio. N sequência, Neves realizará uma caminhada no Rodo, em São Gonçalo, terminando o dia às 19h30 em um encontro com lideranças políticas do PSD em Pilares.



Wilson Witzel (PMB): o candidato dará uma entrevista às 10h à Rádio Baixada. Às 14h, dará outra entrevista para o Jornal Papo Reto e às 18h participa da gravação de um podcast.